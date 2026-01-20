Kevin Sánchez, durante el partido contra el Villarreal B Andy Cespedes

Mala jornada en general para los cedidos del Dépor. Solo pudieron celebrar sendas victorias Petxarroman (Andorra) y Adrián Guerrero (Ourense CF) pero ninguno de ellos tuvo minutos el pasado fin de semana. Completa el trío de jugadores Martín Ochoa (Arenteiro), que no fue ni convocado.

Luis Chacón (Cultural Leonesa). El de Pontedeume fue suplente por primera vez en esta temporada. Entró en la segunda parte, pero no pudo evitar la derrota de su equipo ante el Sporting de Gijón (2-4). Un encuentro en el que marcó un ex del Dépor, Pablo Vázquez, el que fue su segundo tanto de la presente campaña.

Bouldini (Granada). Como en pasados encuentros, el atacante volvió a ser un recurso en los instantes finales. Entró en el minuto 73 por Petit del encuentro del pasado lunes en las tablas en el Nuevo Los Cármenes ante el Eibar (0-0). Aunque el cuadro nazarí tuvo opciones de adelantarse, ninguna de esas ocasiones estuvo en las botas del ariete marroquí. Todavía no se ha estrenado en los 245 minutos que lleva jugados esta temporada.

Petxarroman (Andorra). El lateral diestro no tuvo minutos en la victoria de su equipo ante el Mirandés (1-2). Su último partido como titular en liga fue en la jornada 14, el pasado 15 de noviembre, en la derrota contra el Albacete (1-0). Después de ese partido solo tuvo participación en la ronda copera y fue titular en la derrota frente a la Cultural Leonesa (4-2).

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). El centrocampista fue titular y disputó íntegro el duelo ante la Ponferradina donde el Racing cosechó su cuarta derrota consecutiva (3-0). El estreno de nuevo técnico, Guillermo Fernández Romo, no tuvo el efecto esperado y la victoria, a los del Bierzo, les supuso salir del descenso. Mientras, el cuadro departamental ocupa la octava plaza, a un punto de los puestos de playoff de ascenso.

Martín Ochoa (Arenteiro): El delantero no participó en el empate cosechado por la escuadra de O Carballiño ante el Pontevedra (1-1). Su desempeño está siendo discreto de momento, con 689 minutos repartidos en 18 partidos, pero solo siete como titular y únicamente uno completo. Su único gol, el 16 de noviembre, en la jornada 12, en la derrota ante el Bilbao Athletic (2-1).

Adrián Guerrero (Ourense CF). El atacante ferrolano cumplió ciclo de amonestaciones después de haber visto la quinta amarilla en la derrota frente a la Ponferradina (2-0). Por ese motivo, no pudo tomar parte en el triunfo de su equipo ante Osasuna B (2-0). Guerrero está siendo de los habituales de Llácer, suma más de 1.300 minutos en este curso y ha rubricado una diana.

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): Las aguas bajan revueltas en el cuadro albinegro tanto a nivel deportivo, como institucional. Sobre el verde el Cartagena sumó su segunda derrota consecutiva, esta vez a manos del Villarreal B (1-0) y sigue bajando escalones en la tabla. Los dos blanquiazules tuvieron minutos, aunque solo Kevin Sánchez fue titular. El atacante estuvo a punto de empatar el choque, pero su vaselina no vio puerta. Por su parte, Diego Gómez ingresó en el verde en el 78, pero no fue capaz de cambiar el signo del marcador.