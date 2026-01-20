Mi cuenta

El club de las cinco amarillas vuelve a castigar al Deportivo

Arnau Comas cumplirá sanción ante el Racing. Yeremay está a una tarjeta de perderse su primer partido de Liga

Dani Fernández
Dani Fernández
20/01/2026 20:35
Arnau Comas conduce el balón ante la mirada de Leo Baptistao
Arnau Comas conduce el balón ante la mirada de Leo Baptistao
FERNANDO FERNÁNDEZ
Se avecina un nuevo cambio en la parcela defensiva del Deportivo. Antonio Hidalgo, técnico del conjunto herculino, ya sabe que no podrá contar con uno de los titulares en Almería para el próximo partido de Liga. Arnau Comas será baja para la visita del Racing de Santander, actual líder en solitario de Segunda División, tras arrollar 4-1 a Las Palmas en El Sardinero, y adversario directo en la pelea por el ascenso, este domingo 25 de enero a las 21.00 horas. 

El zaguero catalán alcanzó en el Almería Stadium su quinta amarilla del curso, por lo que deberá cumplir sanción este fin de semana. La tarjeta, además, llegó en una acción de doble castigo para los blanquiazules. Superada la primera hora de encuentro, Luismi Cruz, desde el saque de esquina, envió un centro medido a la cabeza de Miguel Loureiro. El cercedense remató el balón al fondo de las mallas, pero la jugada quedó en nada. El colegiado anuló el tanto por una falta previa de Arnau Comas. Un codazo sobre el marcador rival que no solo dejó al Dépor sin ventaja en el marcador, sino también sin el central para la cita ante el Racing. 

Arnau disfrutó ante el conjunto indálico de su decimosegunda titularidad en Liga. La segunda consecutiva, tras haberse sentado en el banco de suplentes en Andorra y en el choque en casa frente al Cádiz. Hidalgo apostó por darle continuidad en el once inicial el mismo día en el que Miguel Loureiro, líder indiscutible en minutos, sensaciones y experiencia sobre el verde, reaparecía. 

Miguel Loureiro, en el partido ante el Sporting de Gijón

El rompecabezas de la defensa del Deportivo

La decisión pudo sorprender. Más después de ver la actuación de Lucas Noubi y Dani Barcia en el partido de Copa del Rey ante todo un Atlético de Madrid. El belga y el canterano mantuvieron vigilados durante los 90 minutos a los Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Alexander Sorloth y demostraron ser dos defensas más que válidos. Eso sí, siempre y cuando no estén distraídos de su labor. Así lo explicó Hidalgo: “Son jugadores que cuando están muy concentrados demuestran que tiene un gran nivel. La concentración va en vivir el partido. Hoy (por el martes pasado) invitaba a estar muy metido. Tanto Dani como Lucas han hecho un gran partido y tenemos que hacerles ver esta situación. Es un aspecto en el que incidimos mucho con los dos”. 

Pese a las palabras, ninguno saltó al verde el pasado sábado. Ambos vieron el partido desde el banquillo. Seguramente cargados por el desgaste al que se habían sometido ante dos campeones del mundo y un gigante noruego. Contra el Racing, uno de ellos cogerá el testigo de Arnau Comas y volverá a conformar la pareja de centrales junto a Miguel Loureiro. Fijo en los planes de Hidalgo.

Dani y Lucas son jugadores que cuando están concentrados demuestran que tienen un gran nivel"Antonio Hidalgo

Barcia todavía no ha sido titular en las tres jornadas disputadas tras el parón navideño, pero se reivindicó en Copa, dejando un buen sabor de boca. Noubi, por su parte, cada día se encuentra más afianzado. Hubo que esperar hasta la undécima jornada para visualizar su primer partido completo. En una posición no desconocida, pero sí secundaria. La llegada de Adrià Altimira para el lateral derecho devolvió al joven de 21 años a su hábitat natural. Aunque en alguna semana anterior había alternado su posición de lateral y central con Loureiro, el partido ante el Cádiz fue el primero que disputó en su verdadero puesto. Ocho despejes, una intercepción y once contribuciones defensivas. No sirvieron para evitar los dos goles del conjunto amarillo. Tampoco estaba cerca para impedirlo.

El Deportivo ensancha su lista de defensas, uno de los principales problemas durante la primera vuelta del campeonato y que dejó a Hidalgo sin margen de maniobra alguna vez que otra. Al fichaje de Alti se suma la vuelta de Sergio Escudero y Ximo Navarro. Ambos laterales llevan varias semanas a disposición del preparador de Granollers. El zurdo salió a calentar a la banda de Riazor ante los colchoneros. Sin embargo, el hecho de que el Dépor pudiera forzar el tiempo extra no le benefició. Hidalgo optó por incorporar a otro delantero y ser precavido con Escudero. “Está preparado para jugar. Contra el Atlético había la posibilidad de la prórroga y no queríamos correr riesgos. No sabíamos si estaba para tanto. Pero ya está disponible”, afirmó el técnico deportivista. El retorno de Ximo parece más lejano. En Almería, a diferencia de su compañero, se quedó fuera de la convocatoria. “Veremos a ver cómo se va sintiendo. Es una cuestión más mental que otra cosa. La lesión está curada, pero son complicadas también a nivel anímico y hay que ver su confianza”. 

Un problema coral

Arnau Comas se unirá a Diego Villares y Miguel Loureiro como jugadores del primer equipo que ya han cumplido ciclo de sanción esta temporada. Un problema serio que el Deportivo mira de reojo desde hace varias jornadas y que afecta sobre todo a la línea de defensas. Giacomo Quagliata y Dani Barcia están a una tarjeta de ver la quinta amarilla. El italiano ya jugó las dos últimas jornadas con esa condición. Salió ileso y partirá de inicio contra el Racing de Santander, lo que se traduce como su decimocuarta titularidad seguida en Liga. Desde más atrás lo arrastra Barcia, que recibió la cuarta en el Carlos Belmonte, a finales del mes de noviembre.

El club de los apercibidos se extiende también hasta la zona de ataque. Los dos máximos goleadores del equipo también están apercibidos. Yeremay Hernández y Zakaria Eddahchouri. El canario fue amonestado por el árbitro en Almería un minuto después de marcar su octava diana del curso. Los mismos que lleva el neerlandés. Empate a goles y a amarillas. En las primeras siete jornadas, Zakaria ya había visto la cartulina amarilla en tres ocasiones. Ante Granada, Sporting de Gijón y Eibar.

