Yeremay vuelve a hacer ruido en enero

Yeremay golpea el balón en la acción del empate FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo hizo saltar por los aires todos sus bloqueos en el Almería Stadium. Atrás queda la racha de cinco partidos seguidos con conocer la victoria, la falta de triunfos ante rivales directos en la pelea por el ascenso y la relación a distancia que mantenían Samuele Mulattieri y el gol. No se veían desde el 1 de septiembre. Todos los males volaron de una tacada. El Deportivo se agarró al gol de su delantero italiano a falta de diez minutos para el final del encuentro para coger impulso en pleno de la vital cuesta de enero que atraviesan los blanquiazules.

El 1-2 en Almería, en el que los coruñeses ofrecieron uno de los partidos más completos en lo que va de curso, sirve para espantar todos los pájaros que sobrevolaban alrededor de las últimas semanas. Gran culpa, por no decir casi toda, la tuvo Yeremay Hernández. El extremo canario volvió a ser decisivo y lideró la remontada en tierras almerienses. “Se le ha visto contento con el balón desde el primer momento“, comentó el técnico deportivista en sala de prensa.

La declaración puede pasar desaparecibida, pero resume a la perfección qué es lo que necesita la estrella deportivista para brillar. Desde el primer balón que recibió era fácil de intuir que Yeremay tenía la inspiración de sus mejores días. En el minuto 22 avisó de lo que se venía por delante. Recibió de espaldas y, con un control orientado de tacón, eliminó a Chirino de la jugada. Eddahchouri no acertó en el remate y la oportunidad se fue al limbo, pero el Almería Stadium ya tenía el miedo en el cuerpo. Lógico. Había antecedentes para estar asustado.

Hidalgo: “Yeremay no estaba a su mejor nivel en los últimos tiempos, pero hoy ha sido diferencial” Más información

Al Deportivo le faltó puntería en la primera mitad. Todo lo contrario ocurrió tras la reanudación. Yeremay, tras una asistencia magnífica de Mario Soriano, batió a Andrés Fernández para hacer el 1-1 y marcar su octava diana de la temporada. La segunda al Almería, que ya es una de sus víctimas favoritas. Ha marcado gol en los tres choques que ha disputado contra los indálicos. Solo contra Albacete y Castellón ha anotado más (cuatro dianas a cada uno). “Ha sido un gol que el año pasado hacía mucho. De ir al espacio. Medio gol es de Mario, que me la pone perfecta para que yo solo tenga que controlar y definir”, agradeció a su compañero con la humildad que tanto le caracteriza.

Cuando todavía estaba todo por decidir, la afición rojiblanca reclamó la segunda tarjeta amarilla para el canario, que ya había sido amonestado previamente por Miguel González, colegiado del encuentro. La protesta era más fruto del pánico escénico hacia él que por la intensidad del agarrón. La acción se quedó en falta y nada más.

La guinda final a su participación llegó en el 80. Castigando de nuevo en transición ofensiva. Como tanto le gusta hacer. Tras una veloz carrera tuvo la frialdad de pararse, levantar la cabeza y enviar el balón al área para que Samuele Mulattieri anotase el tanto de la victoria. El ‘10’ blanquiazul volvió a ser ese jugador determinante que enamoró a A Coruña y llamó la atención de media Europa. El canario resurgió. Y el Dépor volvió a mostrar su mejor versión. “Muy contento por él. Necesita la sensación de poderío en el uno contra uno, él se siente cómodo y el gol le refuerza mucho, es una bendición. Todas las personas funcionamos con cariño, debemos transmitirle toda la confianza del mundo. En los últimos tiempos no estaba a su mejor nivel, pero hoy ha estado diferencial. Estuvo muy participativo y así se encuentra cómodo. Debemos seguir empujándolo”, elogió el director técnico.

Un gol, una asistencia, dos pases clave, ocho tiros totales y 67 toques, quince más que los que promediaba hasta la fecha. Las estadísticas sitúan su actuación como una de las mejores a las órdenes del técnico de Granollers. O por lo menos en el que más se atrevió. Jugó suelto, con la tranquilidad de quien está jugando en el parque con sus amigos. Su fútbol alegre volvió a salir de paseo para firmar otra de sus grandes noches en el fútbol profesional.

Todas las personas funcionamos con cariño, debemos transmitirle toda la confianza del mundo" Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo

El mes de enero parece dársele especialmente bien. Sobre todo si tiene que desplazarse hasta el sur de España, donde encuentra un punto extra de inspiración. El año pasado, en La Rosaleda, se coronó en uno de los estadios más míticos del país. Dio tres pases clave que sus compañeros no convirtieron en asistencia por poco, completó con éxito siete de los ocho regates que intentó, y dejó para el recuerdo una lambretta que hasta el propio Djalminha aplaudió. Todo eso además de marcar el único gol del Deportivo en un encuentro que terminó empatando el Málaga cuando él ya no estaba en el campo.

En Almería, volvió a repetirse el patrón. Cambio de año, mismo Yeremay. No es casualidad. Es contexto, confianza y libertad. Todo lo que necesita para que su fútbol fluya. El equipo se ordenó a su alrededor y él respondió con personalidad, descaro y colmillo. El plan funcionó porque Yeremay estuvo cómodo. Y cuando eso ocurre, el Dépor crece.