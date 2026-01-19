Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Walter Pandiani regresa a los banquillos de España en busca del ascenso a Segunda RFEF

El exjugador del Deportivo se convierte en nuevo entrenador del Palencia CF, que marcha segundo en Tercera RFEF.

Esther Durán
19/01/2026 10:02
Walter Pandiani, nuevo entrenador del Palencia CF
Walter Pandiani, nuevo entrenador del Palencia CF
PALENCIA CF
Walter Pandiani regresa al fútbol español. El que fuera delantero del Deportivo durante los años dorados de Champions, trata ahora de escalar en su carrera desde los banquillos y acaba de asumir el cargo de entrenador en el Palencia CF, equipo que juega en Tercera RFEF.

El uruguayo buscará el ascenso en uno de los equipos punteros de Castilla y León, que ahora mismo marcha segundo en la tabla después de tres victorias consecutivas, a dos puntos del liderato. Alcanzar el cuarto escalón del fútbol español es el objetivo del 'Rifle', que se estrenará este domingo ante el Becerril.

De Bebeto a Zaka, la lista de hat-tricks exprés del Dépor

Los últimos años de Pandiani en la banda han sido en su país, a donde regresó después de iniciar su carrera como entrenador en España. Sus primeros pasos fueron en el fútbol catalán, dirigiendo a los equipos juveniles del Masnou y el Europa. De ahí dio el salto a los Emiratos Árabes para hacerse cargo del Dibba Al-Hisn SC de segunda división.

Ya de vuelta en Uruguay, en las últimas temporadas ha pasado por tres clubs diferentes. Fue técnico del CA Cerro, el Albion FC y, más recientemente el Miramar Misiones, con el que logró la permanencia en la máxima categoría en 2024.

Icono blanquiazul

Walter Pandiani tratará de replicar en los banquillos del fútbol nacional los éxitos que cosechó como futbolista con las camisetas de Osasuna, Mallorca, Espanyol y, por supuesto, Deportivo. En el conjunto coruñés disputó 141 encuentros en los que marcó 41 goles, además de levantar dos Supercopas de España y una Copa del Rey.

