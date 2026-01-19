Top 10 | Mejores campañas del Deportivo a domicilio

Jugadores y afición deportivista celebran el gol de la victoria en Sant Adrià de Besòs ante el Cornellà, uno de los 11 triunfos a domicilio de la mejor temporada fuera de Riazor, la 2023-24 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Con su triunfo del sábado en Almería, el Deportivo suma 21 puntos de 36 posibles fuera de casa. O lo que es lo mismo, ha capturado el 58,33 % del botín en juego lejos de Riazor, lo que de acabar así la temporada la convertiría en una de las mejores campañas a domicilio de su historia.

El Deportivo ha logrado más de la mitad de los puntos fuera de casa en 16 temporadas: 6 en Primera, 7 en Segunda, 1 en Segunda B y 2 en Primera RFEF. Estas son las diez temporadas en las que alcanzó un mayor porcentaje de puntos como equipo visitante en Liga.

10. 2021-22 (56,14 %)

El Dépor que perdió el ascenso a Segunda División en el playoff ante el Albacete sumó 32 puntos de 57 posibles, fruto de 9 victorias, 5 empates y 5 derrotas. El equipo de Borja Jiménez ganó en Tudela, Calahorra, Logroño (UD Logroñés), Majadahonda, León, Villaviciosa de Odón, Zamora, Almendralejo y Valladolid y solo fue derrotado por Unionistas, Real Unión de Irun, SD Logroñés, Badajoz y Celta B.

9. 2005-06 (56,14 %)

Mismo balance y mismos puntos obtuvo el Dépor en Primera División en el primer curso de Joaquín Caparrós en el banquillo. El equipo rindió mucho peor en casa, pero fue capaz de ganar 9 encuentros a domicilio: Son Moix, Sardinero, Pizjuán, Balaídos, San Mamés, Benito Villamarín, El Sadar, Coliseum de Getafe y Olímpic Lluís Companys.

8. 1939-40 (57,14 %)

En la primera campaña tras la Guerra Civil, el Deportivo, dirigido por Paco Graña, logró 8 puntos de 14 posibles en un corto campeonato de 8 equipos, gracias a 3 triunfos –en Avilés, Valladolid y Torrelavega–, 2 igualadas y 2 derrotas.

7. 2013-14 (57,14 %)

La temporada del ascenso a Primera con Fernando Vázquez en el banquillo, el Deportivo sumó más puntos fuera de casa (36) que en Riazor (33). Los blanquiazules ganaron nada menos que 11 encuentros (cifra récord, igualada con los ejercicios 2011-12 y 2023-24), además de rescatar 3 empates y ser derrotados en 7 choques.

6. 1980-81 (57,89 %)

La primera de las tres temporadas en las que el Dépor sumó 22 puntos de 38 posibles en 19 jornadas. En este caso fue en Segunda B –el segundo paso de su existencia por la categoría de bronce– y los pupilos de José Martínez los alcanzaron como resultado de 9 triunfos, 4 empates y 6 traspiés.

5. 1994-95 (57,89 %)

El Deportivo alcanzó su segundo subcampeonato de Liga consecutivo siendo el tercer mejor local y el mejor visitante, empatado con el campeón, el Real Madrid. La despedida de Arsenio Iglesias del banquillo deportivista se saldó con 8 victorias, 6 empates y solo 5 derrotas, en Tartiere, Molinón, Sarriá, La Romareda y Bernabéu.

4. 1992-93 (57,89 %)

Dos temporadas antes, en el primer curso de Bebeto y Mauro Silva en A Coruña, el del nacimiento del SuperDépor y también con el ‘zorro de Arteixo’ en el banquillo, el cuadro coruñés obtuvo 8 triunfos, 6 igualadas y 5 derrotas. También salió vencedor de casi la mitad de los 19 partidos a domicilio, derrotando en sus estadios a Sevilla, Real Sociedad, Logroñés, Zaragoza, Cádiz, Sporting, Athletic y Espanyol.

3. 1993-94 (65,79 %)

El Deportivo fue el segundo mejor local y mejor visitante de la temporada en la que perdió la Liga en el último minuto por el penalti fallado por Djukic ante el Valencia. El Dépor, también en manos de Arsenio, conquistó 25 puntos de 38 posibles lejos de Riazor, gracias a 9 triunfos, 7 igualadas y solamente 3 derrotas, en San Mamés, Bernabéu y Camp Nou. Son las mejores cifras históricas en Primera.

2. 1967-68 (66,67 %)

Con 20 puntos de 30 posibles, el Deportivo que de la mano de Pedro Eguiluz regresó a la división de honor comparte la primera plaza de este top 10. El conjunto blanquiazul fue el mejor visitante del campeonato con 6 puntos más que el segundo, el Valladolid. El equipo coruñés sumó 8 victorias, 4 empates y solamente 3 derrotas, en sus visitas a Sporting, Europa y Celta.

1. 2023-24 (66,67 %)

El curso de la salida del barro ostenta el número uno de la lista por el hecho de haber logrado el mismo porcentaje de puntos en más partidos. Si el Deportivo 1967-68 logró un 66,67 % de los puntos a domicilio en 15 jornadas, el Dépor que ascendió a Segunda bajo la dirección de Imanol Idiakez alcanzó ese porcentaje en 19 jornadas. El Dépor 2023-24, el de la piña, ganó 11 encuentros lejos de Riazor, donde además arañó 5 empates y solo concedió 3 derrotas: Fuenlabrada, Real Unión de Irun y Cultural Leonesa. Es, además, la campaña con mejor diferencia de goles fuera de casa de todos los tiempos: +17.