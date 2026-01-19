Mi cuenta

Rafa Obrador se marcha cedido al Torino

En la primera parte de la temporada no tuvo minutos en el Benfica

Armando Palleiro
Armando Palleiro
19/01/2026 21:09
Rafa Obrador, al rubricar su contrato por el Torino
Rafa Obrador, al rubricar su contrato por el Torino
TORINO FC
Rafa Obrador, exjugador deportivista que militó la pasada campaña en la escuadra herculina, se ha marchado cedido desde el Benfica hasta el Torino italiano.

La falta de oportunidades en la escuadra lisboeta le ha llevado a tomar la decisión de emprender una nueva aventura en la Serie A transalpina.

El Torino se ha hecho con el préstamo del joven futbolista, que en febrero cumplirá 22 años; además, se ha garantizado una opción posterior de compra tasada entre 9 y 10 millones de euros.

En el Deportivo disputó 33 encuentros de Liga el pasado curso en Segunda, 24 de ellos como titular, en los que acumuló 2.174 minutos de juego.

