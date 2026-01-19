Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Los abonados del Dépor ya pueden optar a una entrada para ver a su equipo en la visita a León

El club activa hasta el jueves 22 una prerreserva que puede acabar en sorteo si las peticiones superan las 518 localidades que gestiona. El resto, hasta 863, son para la Federación de Peñas

Sergio Baltar
19/01/2026 12:18
Aficionados deportivistas en el Reino de León en marzo de 2023
Aficionados deportivistas en el Reino de León en marzo de 2023
DXT
La Cultural Leonesa ha puesto a disposición del Deportivo un total de 863 entradas para que seguidores del equipo blanquiazul puedan asistir al partido entre ambos equipos que se disputará en el estadio Reino de León el sábado 31 de enero a partir de las seis y media de la tarde. El Deportivo activó en la mañana de este lunes una prerreserva de entradas a través de su web reservas.rcdeportivo.es que estará activa hasta las nueve de la noche del próximo jueves día 22.

Las entradas tienen un coste de 20 euros y su entrega se limita a dos por abonado en el caso de las 518 que gestiona el club. El resto (345), según informa el Deportivo, las “gestionará y venderá” la Federación de Peñas en virtud del convenio que este colectivo tiene suscrito con la entidad blanquiazul.

El Deportivo realizará un sorteo entre sus abonados en el caso de que hubiese más solicitudes que entradas disponibles y se comunicará el viernes 23 con los agraciados para que las retiren antes del lunes 26 a las seis de la tarde. Será ahí cuando se les comunicará como deben abonarlas y como las recibirán. En el sorteo se designarán además unos suplentes para el caso de que haya agraciados que no ejerzan su derecho.

El número de entradas que entrega la Cultural es idéntico al que recibió del Deportivo para el partido de la primera vuelta que se celebró en Riazor. También el precio es el mismo.

Mella, Diego Villares y Davo celebran un gol contra la Ponferradina en la 2023-24

El enero imposible que forjó el último ascenso del Deportivo

Más información
