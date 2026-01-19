La nobleza de Segunda se forjó en el barro

Quagliata, lateral del Dépor, discute con Alberto Jiménez, del Castellón, en el reciente partido entre ambos en Riazor Germán Barreiros

En junio de 2024, unas semanas después de que el Deportivo venciese al Castellón para hacerse con el título absoluto de Primera RFEF tras sellar ambos el regreso directo al fútbol profesional, el Málaga conseguía también el ascenso vía playoff en un agónico encuentro ante el Nàstic de Tarragona. Hoy, cuando no han pasado dos años de ese verano mágico para sus aficiones, los tres equipos marchan con paso firme en la clasificación de Segunda División con el sueño de subir el último peldaño hacia la élite del panorama nacional.

De los seis equipos que ahora mismo ocupan los puestos de privilegio en la categoría de plata, bien sea para subir de forma directa, bien sea para disputar las eliminatorias, tres de ellos lo hacen en su segundo año tras regresar del barro. El mejor colocado ahora mismo es el Castellón, que desde la llegada de Pablo Hernández ha metido la directa y ocupa ya la segunda plaza después de tumbar al Leganés, uno de los descendidos de Primera.

El golaverage entra en juego para el Deportivo Más información

También tuvo que pasar por un cambio en el banquillo el Málaga, que cierra la zona de playoff y además es en estos momentos el conjunto más en forma de la jungla de la ‘Hipertensiones’. Y sería difícil rebatir a cualquiera que se atreva a asegurar que la llegada de Funes a la banda de La Rosaleda es clave en ello. El técnico asumió el cargo tras la salida de Pellicer y bajo sus órdenes el cuadro andaluz ha jugado ocho encuentros sin haber sufrido todavía ninguna derrota. Es más, después de vencer al Córdoba en el derbi del Arcángel, encadena ya cinco victorias consecutivas para, como el Castellón, espantar los fantasmas que al inicio de temporada se aparecían en forma de un posible descenso.

El Deportivo es el único que de momento mantiene al técnico que inició la Liga, y también el que, con sus vaivenes, ha mantenido una trayectoria más regular en la zona alta de la tabla, sin apenas pasar jornadas fuera de los puestos de playoff.

Poco habitual

No es sencillo ver prosperar tan rápido a este tipo de proyectos que regresan de lo que antes era Segundad B y ahora es Primera RFEF. En la Segunda División suelen identificarse siempre varios escalones dependiendo de la capacidad económica de los clubs. Al primero pertenecen siempre los equipos que bajan de la máxima categoría, que además pueden extender su poderío varios años por el seguro de descenso. En el siguiente están los clubs que se asientan en plata y se alimentan de ir poco a poco elevando sus ingresos televisivos en función de la clasificación. Muchos de ellos con historiales con bofetones importantes en playoff… o quedándose cerca de los mismos. Y al final de la cadena alimenticia están los aspirantes a consolidar su status en el fútbol profesional, una tarea siempre complicada.

Dos deportivistas en medio de la crisis del Cartagena Más información

Los datos respaldan esta separación de ‘clases’ en la categoría, en la que el porcentaje de éxito a la hora de enlazar campañas para los recién llegados es inferior al 50%. En las últimas once temporadas han sido un total de 44 los equipos que se han ido al barro. Más de la mitad estaban en su primer o segundo año de plata, como fue el caso del Racing de Ferrol o el Eldense el curso pasado.

De hecho, mantener hasta final de temporada lo que están consiguiendo Dépor, Castellón y Málaga sería una especie de anomalía en la historia reciente de categoría. En la última década, apenas ha habido equipos que desafiaran a los grandes trasatlánticos de la categoría de plata nada más llegar al fútbol profesional. Los casos más importantes fueron los de Eibar y Mallorca, que enlazaron dos ascensos para llegar a Primera. También está el Leganés de la 2015-16, que subió directo en su segundo año, y el Elche, que también consiguió la gloria a través del playoff en 2020. Más recientemente, tras la pandemia, el único equipo que ha sido capaz de colarse entre los mejores siendo un recién llegado fue el Albacete que subió en Riazor, que terminó cayendo en la orilla en el playoff con Rubén Albés en el banquillo.