LA LUPA | Almería 1-2 Deportivo: Regreso al origen

Quagliata, superando a Embarba en una acción individual en el Almería 1-2 Deportivo Fernando Fernández

Quizá favorecido por un rival que le invitaba a tener paciencia con balón y a no desordenarse sin él para poder recuperar y atacar al espacio, el Dépor reencontró su identidad el pasado sábado. Porque el Almería 1-2 Deportivo permitió al cuadro blanquiazul recuperar el juego que más sienten sus futbolistas desequilibrantes. Y desde esa expresión de su esencia encontró el camino al resultado.

La escuadra dirigida por Antonio Hidalgo disputó en tierras indálicas uno de sus mejores partidos del curso. Más allá del positivo marcador y de la capacidad para reaccionar al golpe inicial, el cuadro herculino creció a partir de su calma con el esférico y golpeó a través de sus posibilidades para expandirse desde abajo. La primera virtud le sirvió para no perderle el pulso al choque y llevarlo hacia donde quiso. La segunda, para herir en el duelo directo a otro candidato al ascenso.

Porque quizá el Dépor no tenga el ataque más contundente de la categoría. Ni tampoco se sienta cómodo esperando demasiado abajo al rival. Pero sí es un equipo con capacidad para crecer desde la tenencia del esférico y mortífero con espacios que puede atacar si no se desestructura.

Jurado y Soriano como ejes

El Deportivo se plantó en el antiguo estadio de los Juegos del Mediterráneo con las ideas muy claras y la intención de ser protagonista del choque desde la proactividad con balón. Hidalgo, que en Las Palmas había apostado por mantener las bases del once que le había acercado a una óptima versión contra el Cádiz, le dio una vuelta de tuerca a la alineación. Cogió las certezas que dejó la Copa del Rey y trató de aferrarse a ellas.

Con Mario Soriano, el mejor mediocentro del equipo, retrocediendo a la base donde jugó Patiño contra el Atlético y con Stoichkov ejerciendo en el puesto de ‘10’ que dejaba libre el paso atrás del madrileño, el staff deportivista dibujó un once con mucha querencia por la pelota, que se radicalizaba con la presencia de inicio de Luismi Cruz en vez de David Mella como futbolista encargado de partir desde el sector derecho.

Enfrente estaba un Almería que partía en defensa de un 4-4-2 en bloque medio-alto. Sus puntas Baptistao y Arribas iban a la presión, mientras el resto de futbolistas tenían una actitud más pasiva, guardando relativamente su posición en zona.

Eso lo aprovechó bien el Dépor, que pudo progresar con mucha facilidad gracias a las superioridades numéricas.

El Dépor, generando ventajas por dentro. Mario va al apoyo y centra la atención de Dzodic, al que Luismi le ataca la espalda. Mientras, Yeremay fija a Baba. Superioridad numérica que permite amenazar

Primero, con Jurado y Soriano uniéndose a los centrales y a Ferllo para fabricar prácticamente un cinco contra dos, que también resultó efectivo cuando se transformó en cinco contra tres a partir de que Embarba, desde el extremo derecho, comenzó a soltar a Quagliata para empezar a acosar a Loureiro ‘saltando’ de línea.

Pero las ventajas no se quedaban solo ahí, pues José Ángel y Mario ayudaban a generar ventajas también en una altura superior una vez el equipo progresaba. Ahí, con los dos pivotes jugando de cara, con tiempo y espacio, el Deportivo lograba atacar los puntos ciegos de Baba y Dzodic, con Stoichkov y las apariciones entre líneas de Luismi Cruz o Yeremay o, si estos esperaban fuera, los laterales Alti y Quagliata. El poseedor y su cercano fijaban con balón, mientras en vertical aparecían soluciones de pase.

José Ángel aprovecha la superioridad para recibir a espaldas de Arribas. Baba le 'salta' tarde y el andaluz puede filtrar sobre Yeremay, que se deshace de Chirino y pone a correr a Quagliata

Si no es dentro, es fuera

A partir de estas situaciones en el carril central, el Deportivo fue capaz de acumular un notable volumen de juego en la primera mitad. Con 0-0 y con 0-1. A los 10 minutos, la escuadra blanquiazul acumulaba en torno al 80% de posesión, ya había rematado dos veces y contaba con un par de llegadas más peligrosas sin culminar.

Fue clave esa superioridad generada por dentro, pero también por fuera. Es una máxima del balompié: juntar al rival en torno al balón para luego jugar lejos. Y el Deportivo la aplicó con maestría.

De este modo, con tiempo y espacio para combinar de cara a la portería rival, José Ángel se hinchó a distribuir pases largos. El andaluz acertó 9 de 12 y puso a correr constantemente a los futbolistas de banda, a los que fabricó situaciones con tiempo y espacio gracias a las distracciones de sus parejas en ese costado. Lo mismo sucedió con Mario Soriano, capaz de acertar en sus 8 pases largos.

José Ángel, con tiempo y espacio, pone a correr al Deportivo con un balón al espacio. Quagliata, posicionado en el carril intermedio, arrastra a Chirino y permite que Yeremay reciba con ventaja clara

De este modo, fue muy habitual ver cómo Alti y Luismi —hasta que no pasó a jugar definitivamente por dentro— se distribuían los pasillos en el perfil derecho, lo mismo que Yeremay y Quagliata en la zurda. Si el canario brilló fue, en gran parte, gracias a la ayuda del italiano, capaz de realizar constantemente movimientos complementarios para darle salida si el ‘10’ tenía el balón o arrastrarle marcas si intuía que podía ser receptor.

El factor Embarba

El Deportivo tuvo el manejo del choque en la primera parte y en un buen tramo del segundo tiempo desde su capacidad para construir en ataque combinativo, pero precisamente el gol encajado ilustró los dos problemas que más cerca estuvieron de penalizar al cuadro blanquiazul en Almería: la nula capacidad para ser ganador en juego directo y las dificultades para contener los apoyos entre líneas, a espaldas del centro del campo.

Ambas circunstancias se dieron la mano en el 1-0, que llegó a partir de una acción en la que Adrián Embarba pudo recibir un pase vertical, girar sobre Loureiro y encontrar en profundidad a Baptistao.

La acción del 1-0, en la que el Dépor está demasiado abierto tras un inicio de juego directo propio. Baba recibe solo, Chirino atrae a Quagliata y hay pase franco a Embarba con Jurado lejos

Baba encontró un envío hacia la última línea demasiado fácil, aprovechando que el Dépor había desestimado la opción de iniciar en corto y jugar directo para, por supuesto, perder el balón. En ese intento de ganar el envío largo o la segunda jugada, el cuadro herculino se abrió y ya no le dio tiempo a protegerse, algo que sí supo hacer en la segunda mitad.

Y es que el Deportivo sufrió para ajustarse cada vez que pretendió ir arriba y se abrió. Sucedió así en los momentos de presión alta, en los que el cuadro blanquiazul no fue capaz de incomodar al poseedor que iniciaba, pero tampoco logró cerrar las líneas de pase progresivo.

El Almería, encontrando a espaldas del centro del campo del Dépor, abierto por Arribas y Dzodic. Chirino filtra y encuentra a Embarba, al que no persigue ningún defensa para no exponerse.

Con los extremos Luismi Cruz y Yeremay enfocados a proteger al equipo dentro, el Almería fue capaz de atraer en muchas ocasiones a los laterales blanquiazules con Chirino y Centelles, sus propios laterales. El objetivo del equipo de Rubi era ese: hacer que Alti y Quagliata ‘saltasen’ y poder atacar su espalda con un André Horta —que sorprendió al Deportivo jugando por dentro y formando una doble mediapunta con Arribas— y un Embarba que apareció constantemente lejos de la banda.

Pudo hacer más daño el conjunto rojiblanco, pero al descanso el Dépor corrigió la situación para evitar exponerse tanto. Mejor priorizar quedarse que perseguir y exponer la línea defensiva.

Yeremay, desde su casa

No estuvo cómodo el Dépor yendo alto, pues el Almería replicaba en cierta manera las intenciones foráneas amenazando la espalda del doble pivote visitante con varios futbolistas. Y eso acabó provocando que, cada vez con menos sonrojo —y más una vez logró empatar—, aceptase hundirse y defender cerca de su área.

No es una situación en la que viva cómodo el equipo coruñés. Sin embargo, desde esa estructura más unificada, con menos distancias entre sus piezas, puede permitirse que sus defensas sean agresivos y, sobre todo, se genera indirectamente espacios para correr una vez hay recuperación proactiva o equivocación del rival. Es cierto que para atacar esos espacios debe partir desde muy atrás, pero no lo es menos que dispone de futbolistas capacitados para repetir esfuerzos desde el punto de vista condicional y, sobre todo, dominar en grandes distancias.

No le hizo falta en el Almería Stadium disponer de una buena versión de Mella en este sentido, sino que se apoyó en un Yeremay Hernández súper activado. Por el cable que le echó Quagliata en ataque posicional, pero también por propia iniciativa.

Activar a Yeremay en el carril izquierdo como parte del plan. El Dépor tenía detectado la desprotección que generaban las movilidades de Chirino. Alti recupera y se la pone a Yere, que la pide

El canario, sacrificado en defensa al tener que cerrar en el perfil zurdo, fluyó en tierras indálicas como nunca esta temporada. Cada recuperación del Deportivo era la señal para que el ‘10’ blanquiazul cambiase de chip y atacase el espacio a la carrera. Era una pauta evidentemente marcada desde el prepartido, pues probablemente el cuerpo técnico blanquiazul había detectado la desprotección del rival en ese sector.

A las capacidades condicionales y la habilidad con balón del ‘10’ se le unieron los enormes desajustes en las vigilancias ofensivas del Almería, que lanzaba muy arriba a Chirino en ataque, pero no lo compensaba con nadie, por mucho que Baba se enfocase en cerrar junto a los centrales.

La acción del 1-1, en el que el Deportivo se expande desde muy abajo pero el Almería presiona mal y vigila peor. Chirino, en la frontal (foco rojo) está lejos de Yere y nadie asume ese espacio

Lo aprovechó el extremo en el 1-1, que curiosamente llegó en un momento dominante del Almería, y también en el 1-2, con el que el Dépor logró la remontada siendo fiel a sí mismo. O, al menos, a una versión en la que sus mejores futbolistas se sienten cómodos. Combinando, pero también juntándose para correr.