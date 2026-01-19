Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El coruñés Tinho, exconcursante de Operación Triunfo 2025, actuará en el Dépor-Racing

Riazor se prepara para la visita del líder de la categoría, en una noche que llega cargada de momentos especiales

Lucía Dávila
Lucía Dávila
19/01/2026 18:05
Tinho, durante una actuación en Operación Triunfo 2025
Tinho, durante una actuación en Operación Triunfo 2025
OT
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El domingo Riazor vivirá uno de esos partidos que está marcado en rojo en el calendario desde el inicio de temporada. El Deportivo recibe al Racing de Santander, líder de la categoría, en un encuentro que desde el club preparan para que el ambiente sea el correspondiente al de las grandes citas. Un duelo directo en la zona alta y en la lucha por el ascenso a Primera, que buscan convertir en una auténtica noche grande, tanto dentro como fuera del césped.

Con ese objetivo, el Dépor ha preparado una serie de activaciones especiales en la previa y en el descanso, para convertir Riazor en un fortín incluso antes del pitido inicial. La animación arrancará con una actuación de Danza 10, una escuela de baile de A Coruña, que pondrá en escena un espectáculo en el que participarán 50 bailarines. Además, como también se ha podido ver en otras ocasiones, como ante la Real B o Atlético de Madrid, numerosas niñas y niños ondearán banderas a lo largo del terreno de juego.

Uno de los niños que ondeó la bandera del Deportivo en la previa del encuentro ante la Real B
Uno de los niños que ondeó la bandera del Deportivo en la previa del encuentro ante la Real B
Quintana

Uno de los momentos más esperados llegará de la mano de Tino Martín Llanes, más conocido como Tinho. El coruñés y tercer clasificado en la final de Operación Triunfo 2025, pidió a través de sus redes sociales que el Deportivo contara con él para algún partido, y sus deseos se cumplirán este fin de semana, además haciendo lo que mejor se le da: ser el encargado de poner la música. El artista actuará tanto en la previa como durante el descanso.

@tinho.ot2025 #pegar con @Athletic Club un día más intentando colgarme de la fama de mi amiguita @cristina.ot2025 ♬ sonido original - Athletic Club

La puesta en escena se completará con un show de luces previo al duelo, una actuación de DJ para dinamizar el ambiente, algo que ya se ha podido disfrutar en los últimos partidos, y un mosaico en las gradas del estadio herculino. Además, habrá una sorpresa final que todavía no se puede desvelar, reservada para redondear una noche especial.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Eriksson, durante su etapa en el Elfsborg

El Racing sigue animando el mercado de invierno y ficha a un portero de futuro
Zeltia Regueiro
Pape Gaye, delantero del Montañeros, celebra el título de Senegal con unos amigos

En A Coruña celebra Senegal y cae con deportividad Marruecos
Santi Mendoza
Quagliata, superando a Embarba en una acción individual en el Almería 1-2 Deportivo

LA LUPA | Almería 1-2 Deportivo: Regreso al origen
Xurxo Gómez
Luis Suárez festeja una diana con la camiseta del Sporting CP

El hombre gol que no para de crecer en Portugal
EFE