El coruñés Tinho, exconcursante de Operación Triunfo 2025, actuará en el Dépor-Racing

Tinho, durante una actuación en Operación Triunfo 2025 OT

El domingo Riazor vivirá uno de esos partidos que está marcado en rojo en el calendario desde el inicio de temporada. El Deportivo recibe al Racing de Santander, líder de la categoría, en un encuentro que desde el club preparan para que el ambiente sea el correspondiente al de las grandes citas. Un duelo directo en la zona alta y en la lucha por el ascenso a Primera, que buscan convertir en una auténtica noche grande, tanto dentro como fuera del césped.

Con ese objetivo, el Dépor ha preparado una serie de activaciones especiales en la previa y en el descanso, para convertir Riazor en un fortín incluso antes del pitido inicial. La animación arrancará con una actuación de Danza 10, una escuela de baile de A Coruña, que pondrá en escena un espectáculo en el que participarán 50 bailarines. Además, como también se ha podido ver en otras ocasiones, como ante la Real B o Atlético de Madrid, numerosas niñas y niños ondearán banderas a lo largo del terreno de juego.

Uno de los niños que ondeó la bandera del Deportivo en la previa del encuentro ante la Real B Quintana

Uno de los momentos más esperados llegará de la mano de Tino Martín Llanes, más conocido como Tinho. El coruñés y tercer clasificado en la final de Operación Triunfo 2025, pidió a través de sus redes sociales que el Deportivo contara con él para algún partido, y sus deseos se cumplirán este fin de semana, además haciendo lo que mejor se le da: ser el encargado de poner la música. El artista actuará tanto en la previa como durante el descanso.

La puesta en escena se completará con un show de luces previo al duelo, una actuación de DJ para dinamizar el ambiente, algo que ya se ha podido disfrutar en los últimos partidos, y un mosaico en las gradas del estadio herculino. Además, habrá una sorpresa final que todavía no se puede desvelar, reservada para redondear una noche especial.