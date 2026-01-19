Riki, al lado de Stoichkov, durante el partido del Dépor contra el Albacete de esta temporada Fernando Fernández

La llegada de Riki Rodríguez al Deportivo apunta a retrasarse. El mediocentro del Albacete, que no fue convocado ante el Cádiz y que según fuentes consultadas por Dxt Campeón presionaba para salir, puede que tenga que esperar para recalar en el club blanquiazul. Su fichaje puede no ser tan inminente debido a que el recambio que llegó al equipo blanquillo para sustituirle, el mediocentro Edward Cedeño, se lesionó de gravedad el pasado viernes.

El centrocampista, al que el Alba había anunciado el miércoles de la semana pasada y que sonaba como recambio natural del hasta ahora capitán blanquillo, se lastimó en la sesión de trabajo. Aunque el club aún no ha informado del alcance de la misma, fuentes cercanas a la entidad confirmaron a este periódico que se estima que pueda tratarse de una lesión de larga duración. El propio técnico, Alberto González, en la rueda de prensa tras el partido ante el Cádiz se mostró pesimista. "Ha sido una mala pata increíble. En el primer entrenamiento tuvo un mal gesto. Estamos pendientes de pruebas y no pinta bien". Esto obligaría a la dirección deportiva que encabeza el exblanquiazul José Verdú Nicolás Toché a rastrear el mercado en la búsqueda de un nuevo mediocentro.

El Albacete necesita centrocampista para desbloquear la situación con Riki y no le permitirá abandonar la entidad hasta que tenga un recambio para esa demarcación. Por su parte, el Dépor, que ya tiene atado al mediocentro ovetense para junio (que es cuando termina contrato), quiere incorporarlo ya en esta ventana de fichajes.

El jugador ya fue pretendido por el Dépor en el pasado mercado estival, pero entonces la operación no terminó de concretarse. Toché aseguraba, a pesar de reconocer las intenciones del Dépor, que no iban a dejarlo marchar a cualquier precio. Al ser preguntado por él a principios del mes de enero, Fernando Soriano reconocía que analizaban la situación con él:"Riki termina contrato al final de esta temporada y ya puede hacer frente a una negociación de cara a la temporada que viene. Es una situación de un jugador que, por supuesto, analizamos". Recientemente, su propio técnico, Alberto González, admitía no poder asegurar su continuidad: “No puedo garantizar nada, el fútbol es una incertidumbre”.