Dépor y Racing despiertan a la vez antes de su cita en Riazor

Los futbolistas del Dépor celebran la victoria en Almería Fernando Fernández

El líder de Segunda División y el cuarto clasificado despertaron a la vez de sus mini crisis, justo a tiempo para su cita del próximo domingo en Riazor (21.00 horas) en un duelo que puede apretar aún más la cabeza de la clasificación o permitir que el Racing de Santander distancie al Deportivo en más de dos partidos de diferencia, con siete puntos de ventaja.

Cuatro jornadas sin ganar llevaba el conjunto cántabro, por las cinco que encadenaba la escuadra coruñesa. Ninguno de los dos sabía lo que era ganar en este 2026 hasta la pasada jornada, la primera de la segunda vuelta, que en el caso de los santanderinos estrenaron con una goleada (4-1) frente a uno de los principales candidatos al ascenso, la UD Las Palmas, mientras que los coruñeses vencieron (1-2) en casa de otro de los aspirantes a subir a Primera, el Almería.

Más de un mes

Algo más de un mes sin saborear el triunfo permaneció el equipo que entrena José Alberto González, desde el 7 de diciembre pasado, cuando venció en Cádiz (2-3), hasta la victoria del pasado domingo contra el cuadro canario. Aun así, los verdiblancos aguantaron el liderato durante su mini crisis. Tras esa victoria en el Nuevo Mirandilla en la decimoséptima jornada, los racinguistas mandaban en cabeza con 35 puntos y tres de ventaja sobre el Dépor y el Almería, cinco respecto a Las Palmas y tenían siete más que el Castellón, quien mejor ha aprovechado los pinchazos de los de arriba en las últimas semanas y que ahora está a tres del líder.

El bloque cántabro despidió 2025 con sendos empates a un gol en El Sardinero frente al Leganés y en Huesca. Contra los pepineros se dejaron igualar en el minuto 83, mientras que en tierras aragonesas se les fueron dos puntos en el 79. Los verdiblancos dieron la bienvenida a 2026 con otro 1-1, aunque en este caso el tramo final del duelo sirvió a los de José Alberto para rescatar un punto, con un gol de penalti de Andrés Martín en el 88.

Más duro fue el desenlace de la siguiente cita, ante el Zaragoza, que se solventó con una derrota por 2-3, con un hat-trick de Kodro para los maños.

“Esta semana no hemos estado centrados lo que deberíamos. Este partido era el más importante y queríamos superar la barrera de los 40 puntos, pero no hemos estado a la altura”, manifestó el preparador racinguista tras aquel encuentro que alargaba a cuatro la racha de jornadas sin vencer y que reflejaba un balance de tres puntos de doce posibles.

A pesar de la crisis, el Racing cerró la primera vuelta como campeón de invierno, con 38 puntos. Eso sí, igualado con la UD Las Palmas.

Los santanderinos pusieron fin a su racha negativa con una goleada que abrió uno de sus fichajes de invierno, el delantero Manex Lozano, que el pasado 10 de enero firmó su cesión con el Racing, desde el Athletic Club. El atacante navarro lleva dos partidos de Segunda como racinguista y ha marcado en ambos, ya que también anotó en la derrota contra el Zaragoza. Gustavo Puerta, Suleiman e Iñigo Vicente completaron la goleada frente a Las Palmas.

Mientras el 2-3 frente al Zaragoza colmó la paciencia de José Alberto, el triunfo del pasado fin de semana devolvió la alegría al técnico del cuadro cántabro, quien considera que es el camino a seguir en los próximos compromisos, empezando por el de Riazor.

“Ha sido un partidazo. Hemos tenido mucha pegada, fútbol, y fortuna de hacer un gol antes del descanso que ha sido importante. Además, hemos tenido ambición para ir a por el tercero y a por el cuarto para ganar el golaveraje. Ha sido el mejor partido desde que soy entrenador del Racing”, manifestó el estratega de los verdiblancos.

Ahora el Racing aventaja en tres puntos al Castellón y a Las Palmas.

De colíder a cuarto

A cuatro de distancia está el Deportivo, que también ha despertado a tiempo para la visita del líder a Riazor. En el caso de los blanquiazules, su crisis de cinco encuentros sin saborear la victoria sí le ha pasado más factura que a los de José Alberto, ya que antes de iniciarse esa mala racha, el equipo de Antonio Hidalgo lideraba la clasificación con 32 puntos, empatado con el Racing y con tres de ventaja sobre el Almería y Las Palmas y un colchón de cinco puntos con el Castellón.

El cuadro herculino protagonizó un pésimo cierre de 2025, con tres derrotas contra Castellón (1-3), Real Sociedad B (0-3) y Andorra (1-0), y abrió 2026 con un 2-2 en Riazor ante el Cádiz y un 1-1 en Las Palmas.

“Hay que aceptar el deporte y ser objetivos con la dinámica de puntos que llevamos, que no es buena. Tenemos que cortar esa racha e ir a por los tres puntos a Almería. Que nos sirva como motivación para el futuro”, reconoció Antonio Hidalgo en la previa del choque con el cuadro andaluz.

Ese balance de dos puntos de quince posibles hicieron caer a los herculinos hasta la quinta plaza. Pero el 1-2 en Almería le ha permitido subir un puesto y acercarse a uno del ascenso directo.

“No era fácil, hemos conseguido darle la vuelta al marcador, lo más importante era seguir vivo. Hemos seguido atacando y lo logramos”, señaló el entrenador deportivista tras el triunfo en el Almería Stadium, con remontada incluida. Un resultado que permitió al deportivismo celebrar un triunfo en la Liga 49 días después, tras el 0-2 en Albacete del pasado 29 de noviembre.

“Este partido nos reafirma, este es el camino”, subrayó Hidalgo en la sala de prensa del estadio almeriense.

Ahora, Dépor y Racing han despertado a tiempo para un choque importante en la pelea por el ascenso.