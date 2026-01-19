Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El Albacete se medirá al Barça en los cuartos de la Copa del Rey antes de visitar Riazor

El cuadro blanquillo, que eliminó al Real Madrid en octavos, se enfrentará al Dépor el fin de semana del 8 de febrero

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro y Agencias
19/01/2026 17:24
Charlie Patiño, durante el partido contra el Albacete
Charlie Patiño, durante el partido contra el Albacete
Fernando Fernández
El Albacete, único equipo de Segunda División vivo en la Copa del Rey, tendrá otro rival de altura en los cuartos de final del torneo, el Barcelona, tras el sorteo celebrado este lunes en Las Rozas. Lo recibirá en el Carlos Belmonte en una eliminatoria a partido único que se disputará los días 3, 4 y 5 de febrero. Un enfrentamiento muy exigente antes de medirse al Deportivo en Riazor, en un encuentro que se disputará el fin de semana del 7 de febrero, en fecha y hora por determinar. Alavés-Real Sociedad, Valencia-Athletic Club de Bilbao y Betis-Atlético de Madrid completan los emparejamientos de esta ronda. 

Menos descanso para el equipo blanquillo, que en la ida perdió contra los blanquiazules por 0-2, en un choque en el que marcaron Stoichkov y Eddahchouri. El Albacete afronta los cuartos de final con el sueño de repetir la gesta de la anterior eliminatoria frente al Real Madrid (3-2). El Barcelona será el tercer 'Primera' en visitar el Carlos Belmonte este curso, ya que aparte del conjunto madridista, antes lo hizo el Celta de Vigo, al que eliminaron en dieciseisavos de final.

Para el Barcelona este será el tercer rival de la Copa esta temporada y el tercero de inferior categoría al que se enfrenten tras jugar con el Guadalajara y el Racing de Santander. Al Carlos Belmonte volverán desde hacerlo por última vez el 11 de diciembre de 2004, cuando ganaron 1-2 en Liga con goles de Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

En La Cartuja, el Betis, que ya ha superado esta temporada al Atlético Palma del Río, Torrent, Real Murcia y Elche en la competición, ejercerá de anfitrión ante el Atlético de Madrid, que ha llegado a cuartos tras eliminar al Atlético Baleares y al propio Deportivo, dos equipos de inferior categoría.

Mario Soriano y Marcos Llorente pelean por un balón en el Deportivo-Atlético

El Dépor se despide de la Copa pero Riazor recupera el fuego (0-1)

Más información

El Betis, ganador de tres títulos de Copa, el último en 2022, y el Atlético, que luce en sus vitrinas diez títulos, disputan una eliminatoria que anteriormente ya les emparejó en siete ocasiones. La última vez, con Diego Pablo Simeone en el banquillo del Atlético, en la temporada 2012-13, se la llevó el conjunto rojiblanco al vencer 2-0 en el Vicente Calderón y empatar (1-1) en el Benito Villamarín en la vuelta.

El sorteo también deparó un derbi vasco entre el Alavés y la Real Sociedad, dos equipos que nunca se habían enfrentado en cuartos de final de la Copa del Rey.

El Alavés, que no ha recibido ningún gol en las cuatro eliminatorias anteriores de esta temporada frente al Getxo, Portugalete, Sevilla y Rayo Vallecano, recibirá en Mendizorroza a la Real Sociedad, que en este curso ya se ha deshecho del Negreira, Reus CF, Eldense y Osasuna.

Esta será la cuarta vez que ambos equipos se enfrenten en la Copa del Rey con un balance de dos pases de ronda para el Alavés por uno de la Real Sociedad. La última vez fue en la temporada 2003-04, a partido único en dieciseisavos de final, con victoria del conjunto vitoriano por 2-1.

Otro duelo entre dos históricos es el que se vivirá en Mestalla entre el Valencia, ganador de ocho títulos, y el Athletic Club de Bilbao, poseedor de 24, solo superado por el Barcelona con 32.

El Valencia llega a cuartos tras eliminar al Maracena, Cartagena, Sporting de Gijón y Burgos, mientras que el Athletic, exento de las dos primeras rondas al disputar la Supercopa de España, ha eliminado a Ourense y Cultural Leonesa.

Esta será la undécima vez que ambos se enfrenten en una eliminatoria de Copa del Rey desde la primera vez en 1941. La última vez fue hace solo tres temporadas, en la 2022-23, también en cuartos, con victoria del Valencia por 3-1

