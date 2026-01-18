Mi cuenta

Un chute de confianza: "Con este compromiso pocos equipos nos van a ganar"

Mario Soriano y Samuele Mulattieri analizaron la victoria en Almería tras el encuentro

Dani Fernández
Dani Fernández
18/01/2026 10:18
Mario Soriano golpea el balón en el partido de ayer frente al Almería
Mario Soriano golpea el balón en el partido de ayer frente al Almería
FERNANDO FERNÁNDEZ
El Deportivo regresó a la senda de la victoria (1-2) y deja atrás una racha de cinco jornadas sin sumar de tres. El Almería, sin merecerlo, se adelantó en el marcador por medio de Leo en su primer acercamiento a la portería de Álvaro Ferllo. Un jarro de agua helada al gran comienzo que había hecho el conjunto de Antonio Hidalgo, pero al que esta vez, cuando la mochila podría volver a pesar, el equipo sí supo responder. 

Yeremay Hernández y Samuele Mulattieri fueron protagonistas durante y después del encuentro. Sus dos goles en la segunda mitad hicieron justicia a lo visto en los primeros 45 minutos, en los que los blanquiazules generaron ocasiones, pero sin el acierto final necesario. El canario lo arregló. Un gol tan importante como reconocible. Así lo explicó el ‘10’ nada más terminar el duelo: “Ha sido un gol que el año pasado hacía mucho. De ir al espacio. Medio gol es de Mario que me la pone perfecta para que yo solo tenga que controlar y definir”, agradeció Yeremay. 

Luismi Cruz durante el partido ante el Almería
Opinión

Caer y levantarse

Un triunfo que vale más que tres puntos. Además de ganar el golaveraje particular a los indálicos, el equipo rompe con su mala dinámica de resultados en el último mes y medio y coge confianza para afrontar el pico más alto de una cuesta de enero a la que permanecen invictos. Con dos empates y una victoria. La de ayer. “Era un partido complicado. Necesitábamos la victoria después de una serie de partidos en los que no hemos estado del todo bien. Le hemos dado la vuelta al marcador y eso fuera de casa es mucho más difícil. La victoria tiene mucho valor”, indicó el autor del primer gol y asistente en el segundo. 

El Dépor se agarró al mejor partido en todo el curso de Yeremay y consiguió superar una de sus asignaturas pendientes durante toda la primera vuelta. Ante los cinco primeros, los deportivistas tan solo habían sumado tres puntos de quince posibles. Todos en forma de empate, ante el Almería en Riazor, Cádiz y Las Palmas. Ayer, en el Almería Stadium, rompieron el maleficio que padecían. “Tenemos que valorar estos tres puntos. Podemos jugar así. Tenemos equipos para hacerlo. No somos un equipo para apretar arriba. No somos robadores. Tenemos otras virtudes como la personalidad con balón. Hemos circulado de lado a lado y hemos hundido al Almería hasta conseguir los tres puntos”, indicó el cerebro de la sala de máquinas, Mario Soriano. 

Una fórmula que devolvió el equilibrio a la estructura de Hidalgo. Y que permitió ver un Dépor de nuevo protagonista con la pelota, con un gran caudal de ocasiones para batir la meta de Andrés Fernández. Una muestra de identidad acompañada de la ambición mostrada en Copa del Rey: “Hemos tenido el control durante todo el encuentro. Hemos estado con balón muy bien y defendiendo todos juntos. Con el compromiso que se vio contra el Atlético de Madrid. Jugando así pocos equipos nos pueden ganar”, sentenció el centrocampista madrileño. 

Quien también rompió su embrujo en tierras almerienses fue Samuele Mulattieri. El delantero italianó marcó su segunda diana con la elástica del Deportivo cuatro meses después de su gol en Butarque frente al Leganés. Tras varias semanas en las que pasó a ser la última opción, el ‘7’ volvió a mostrar su colmillo: “Estoy contento con el gol, aunque lo más importante es el equipo. Tengo que volver a verlo porque que tenía a Mella al lado, pero dentro del área tengo que tirar. No es el primero que hago de esta manera.

