Mulattieri protege el balón ante Álex Muñoz Fernando Fernández

“El gol es importante, pero lo importante es que el equipo ha ganado. Tengo que verlo, pero cuando estoy dentro del área pienso en tirar. Es instinto, no es el primer gol que hago de esa forma”. Samuele Mulattieri, con el gesto serio que le caracteriza, hablaba en zona mixta en Almería después de sumar su segunda diana. Dos en 663 minutos que contrastan con las mismas que suma Stoichkov con el doble de minutos disfrutados (875). Los marcó en sendas victorias ante Ceuta (2-1) y Albacete (0-2). El delantero de San Roque fue en cinco de las últimas siete jornadas la opción predilecta para el técnico Antonio Hidalgo en la punta de ataque.

Baile de sillas en la delantera del Dépor Más información

Sabedor el preparador del runrún que había en torno a sus decisiones en la delantera Hidalgo lanzaba el guante a sus arietes de cara al encuentro contra el Almería: “Cuando los entrenadores tenemos a un grupo de 24 o 25 es difícil darle cabida a todo el mundo. Lo que buscamos es provocar situaciones para que los jugadores se puedan rebelar. Mulattieri el otro día salió (por Las Palmas) con unos buenos minutos siendo ese jugador de última línea. Yo estoy aquí para recuperar y que todo jugador de la plantilla pueda aportarnos en cualquier momento. Ellos tienen que entenderlo así y rebelarse contra la situación que tienen”. Mulattieri lo recogió.

Sequía prolongada

Más de tres meses hacía que el ‘nueve’ no rubricaba un tanto con el Dépor. El último la había marcado en aquel prometedor debut ante el Leganés, el 1 de septiembre de 2024, cuando firmó un gol y provocó un penalti (2-2). Su presencia se fue diluyendo en el equipo blanquiazul y en un once en el que le llegó a quitar el puesto a Eddahchouri. Cinco veces en esta campaña estuvo sin minutos, tras los duelos ante Albacete, Zaragoza y Cultural Leonesa (aunque en estos dos casos por una dolencia en un aductor). Antes del Cádiz, la última vez que se había quedado inédito antes había sido contra el Andorra. En el primer partido liguero del año de este 2026, contra Las Palmas, volvió a tener presencia, saliendo en el 82. Y el pasado sábado de nuevo tuvo minutos contra el Almería, entrando en el 70 y marcando el tanto del triunfo solo diez minutos después de su ingreso al verde.

Una diana para reivindicar su puesto en el equipo en el que, aunque no aporta tantos goles como compañeros como Eddahchouri, que suma ocho, contribuye con otros intangibles que el juego del Deportivo agradece. Cosas que el propio Hidalgo reconocía que le reclamaba al atacante. "'Mula' debe entender lo que le pedimos con y sin balón. Es poderoso en la última línea, las conducciones que hace para salir de presiones", comentaba después del encuentro de Copa del Rey.

Los caminos cruzados de Mulattieri y Bil Nsongo Más información

Su tanto en el Almería Stadium fue celebrado por Hidalgo en sala de prensa. “Lo más importante de todo esto es rebelarte contra situaciones que crees que no son justas. Los minutos que ha salido solo los vamos a catalogar por el gol que ha metido, pero el trabajo sin balón ha sido increíble. Ha robado dos o tres balones viniendo abajo en dobles y triples esfuerzos”, subrayó. No consiguió el premio del gol el delantero neerlandés, el elegido para ser de la partida, otro jugador que ha ido perdiendo peso ante Stoichkov, y que marcó su último gol el pasado 29 de noviembre, en el triunfo blanquiazul en el Carlos Belmonte (0-2). Aún así, tuvo también palabras de aliento para 'Zaka' y consideró que hizo un encuentro “bestial, tanto con como sin balón. Esa cantidad de esfuerzo que nos tiran los primeros delanteros no son fáciles y, al llegar al minuto 70, podemos poner piernas frescas en esas situaciones. Hay que seguir empujándoles y enseñándoles que este es el camino”, comentó el preparador.

Esfuerzo y presión

Precisamente, después del buen encuentro en la Copa del Rey incidía en la importancia de dar ese paso delante arriba por parte de los arietes y dificultar la salida de balón del rival. Unas prestaciones que pedía replicar en el torneo doméstico: "Hemos podido repetir sobreesfuerzos en la presión y estamos trabajando con todos los jugadores en esa parcela".Dentro del grupo de delanteros que ha irrumpido en los últimos partidos emerge la figura de Bil Nsongo, que debutó con el primer equipo el pasado 4 de enero en las tablas ante el Cádiz (2-2). Apenas 33 minutos en liga y de momento sin goles, aunque sus buenas actuaciones en Copa ante Sabadell y Mallorca hicieron que adelantase a Mulattieri como recambio en el ataque contra el Andorra a domicilio (0-2) y ante el cuadro gaditano."En la parte de arriba tenemos muchísima gente y a partir de ahí somos gente que queremos siempre dar oportunidades a la gente que se lo merece, tengan 18 como 34 años", remarcaba Hidalgo sobre la cantera.

El Dépor cierra la puerta a la salida de Mulattieri Más información

El gol de Mulattieri supone ahora una nueva oportunidad para el atacante de La Spezia de regresar al once contra el Racing de Santander. La última vez que fue uno de los elegidos fue el 23 de noviembre, en la victoria en Riazor ante el Ceuta (2-1). La diana sirve además para reafirmar el compromiso del futbolista con el Dépor y viceversa. A pesar de las informaciones llegadas desde Italia que hablaban de un interés de la Sampdoria, que milita actualmente en la Serie B, el Dépor quiso salir al paso la semana pasada para afirmar que no contempla la salida del atacante en este mercado de invierno.

Asimismo, fuentes del club consultadas por DXT Campeón quisieron especificar que en la entidad no existe interés alguno en desprenderse del punta italiano, cedido en el Dépor desde el pasado verano por parte del Sassuolo y que cuenta con una cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso. Tampoco cedió el club ante el supuesto interés del fútbol egipcio en torno a la figura de Eddahchouri. El neerlandés estaba en el radar del Al-Ahly para reforzar su delantera. El equipo más laureado de África conoció de boca del propio Fernando Soriano la postura del Deportivo cimentada en que ‘Zaka’ no estaba en venta. El director deportivo de los, además, afirmó que no habían recibido ninguna oferta, pero que el club no tenía ninguna intención de dejarlo ir.

El Dépor recupera el juego como camino hacia la sonrisa Más información

El Deportivo, como en el caso de mucho de sus activos, se remite a su cláusula de rescisión. Mismo camino que enseña a aquellos equipos que han preguntado o siguen de cerca a Yeremay, con el Sporting de Portugal en cabeza como el más interesado. No obstante, las últimas informaciones desde el país luso apuntan a que la próxima ofensiva del club no será hasta la ventana estival de fichajes. El canario comparte con Eddahchouri el puesto de pichichi del Dépor, después de rubricar su octava diana del curso el pasado fin de semana. Aunque no juega en punta y su posición ante el Almería fue más pegado a banda, donde da su mejor nivel, Yeremay presume de números de delantero. Ya ha marcado más de la mitad de las dianas que firmó la campaña anterior (15) y acumula un total de 1914 minutos ligueros. Un activo más en el ataque de un Dépor que había perdido mordiente en las últimas cinco jornadas, coincidiendo con la racha sin ganar, en las que solo había marcado cuatro goles. Dos logró ante el cuadro indálico, en un encuentro en el que ‘recuperó’ para la causa a un Mulattieri que llevaba una larga travesía en el desierto. Hidalgo ‘picó’ a sus puntas y Mulattieri recogió el guante.