Las tres claves del Almería-Dépor, por Noé López

Luismi Cruz conduce el balón durante el partido contra el Almería Fernando Fernández

Estas son las tres claves de Noé López después del triunfo del Dépor ante el Almería (1-2).

Gol tempranero del Almería

Los andaluces se pusieron por delante en el minuto 12 con un gol de Baptistao cuando parecía que el Dépor iniciaba mejor el partido. Eddahchouri falló una ocasión que recordó a la que tuvo en el partidob ante el Andorra y que no puedes perdonar en esta categoría.

Mejoría y remontada

El equipo coruñés salió mejor plantado en la segunda parte. Concedió menos en fase defensiva e hizo mucho daño en las transiciones defensa-ataque en bloque bajo. El Almería concedió espacios. En el primer gol, buen esprint de Yeremay, tras pase de Mario Soriano. Mulattieri definió bien en el segundo.

Yeremay y Soriano

Gran partido con asistencia perfecta del ‘21’ multiplicándose en el campo, jugando de ‘6’ en salida de balón, de ‘8’ sin balón y de ‘10’, llegando en varias ocasiones en fase ofensiva. Y Yeremay fue diferencial, sirviendo una asistencia y marcando un gran gol, tras una buena galopada.