Dépor

El Dépor recupera la blanquiazul a domicilio por primera vez desde su último ascenso a Segunda

El anterior precedente con su primera equipación como visitante fue en la 2023-24, en Primera Federación

Esther Durán
18/01/2026 10:22
Villares conduce el balón durante el partido ante el Cornellà en el curso 2023-24 en Primera Federación
Villares conduce el balón durante el partido ante el Cornellà en el curso 2023-24 en Primera Federación
Archivo El Ideal Gallego Dxt Campeón
El Deportivo estrena la blanquiazul a domicilio en Segunda desde su último ascenso y lo hizo en la victoria ante el Almería (1-2). La última vez que había lucido su primera equipación había sido en Primera Federación, el 30 de marzo de 2024 ante el Cornellá, en la campaña 2023-24, la del curso que culminó con el ascenso a la categoría de plata del fútbol español. 

Un partido en el que el Dépor se impuso por la mínima, gracias a un tanto de Hugo Rama. Lo habitual en estos últimos años para el equipo a domicilio era el tirar de segundas o terceras equipaciones pero se dio la circunstancia de que, en muchos partidos, tuvo que emplear incluso de camisetas de temporadas anteriores debido a conflictos cromáticos. 

El amarillo de la buena suerte

Más información

El Deportivo ya tuvo que tirar de la camiseta amarilla, 'A de Brasil', la temporada 2024-25, recuperando una equipación que no era la correspondiente de ese curso, ya que por indicaciones de LaLiga no podía emplear ninguna de sus otras tres equipaciones. Fue en noviembre de 2024, en el encuentro a domicilio contra el Cartagena. Y sin duda esa zamarra le dio buena suerte, pues estuvo 539 días sin caer con la 'Canarinha'.

Esta temporada sí que había jugado a domicilio con su primera equipación, pero fue en la Copa del Rey en la primera ronda ante al UD Sámano (1-5) del pasado 30 de octubre. Un choque en el que los coruñeses sí que se vistieron con su primera equipación ante el conjunto asturiano. 

Pablo García y Luismi Cruz, durante el partido contra la UD Sámano
Pablo García y Luismi Cruz, durante el partido contra la UD Sámano
Fernando Fernández

Ayer en el Almería Stadium volvió a lucir su primera piel ante el cuadro indálico lejos de Riazor, un campo en el que, curiosamente, en ocasiones no ha llevado la blanquiazul. La última vez que ocurrió fue en noviembre del año pasado, ante el Ceuta (2-1). 

