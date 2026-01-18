Dos deportivistas en medio de la crisis del Cartagena

Diego Gómez, jugador del Deportivo cedido al Cartagena, durante un partido con el Efesé FC Cartagena

Apenas unos meses después de abandonar el fútbol profesional, tras la mejor etapa de su historia —con cinco temporadas seguidas en Segunda División—, el FC Cartagena se encuentra en una situación delicada tanto a nivel clasificatorio, a cuatro puntos del descenso a Segunda RFEF y a tres del playoff de ascenso a Segunda División, como en el aspecto económico, con su incapacidad para tramitar licencias en este mercado de invierno hasta que solvente sus deudas con los jugadores, según informaron los diarios locales esta semana. La complicada situación que vive el Efesé afecta directamente a dos futbolistas del Deportivo que juegan allí cedidos. Diego Gómez, quien ha pedido abandonar el club blanquinegro, y Kevin Sánchez, titular indiscutible en el equipo cartagenero.

El Cartagena, que dirige el ourensano Javi Rey, era un claro aspirante a retornar al fútbol profesional hasta el último fin de semana de noviembre. Los blanquinegros ganaron al Betis B en la decimocuarta jornada (0-1) y se consolidaron en el playoff, con su cuarta posición, igualados a 23 puntos con el Sabadell, a dos del segundo, el Europa, y, eso sí, lejos del liderato, ocupado por el Atlético Madrileño con 30 puntos.

Tras aquel triunfo en casa del filial verdiblanco, el Efesé despidió 2025 con dos derrotas y una victoria. La situación se ha agravado, además, en este arranque de 2026 en el que todavía no conoce el triunfo. Los cartageneros abrieron el año con un empate en Alcorcón, pero han perdido sus dos últimas citas, frente al Ibiza (1-4) y el Villarreal B (1-0). Dos encuentros en los que ofreció una imagen muy pobre, se mostró muy vulnerable en defensa y que profundizaron en una crisis que lleva a los blanquinegros a haber sumado doce puntos de los 36 últimos en juego. De esta forma, el Cartagena ha caído a la mitad de la tabla, casi a la misma distancia del ascenso que del descenso.

“Si el club decide cesarme, pues esto es fútbol, no será la primera ni la última. Respeto las decisiones, soy un profesional del fútbol, estoy fastidiado por la derrota, por el momento que estamos atravesando, pero estoy tranquilo y los jugadores demostraron que están a muerte conmigo”, dijo, tras el partido en Villarreal, Javi Rey, al filo del abismo.

Caminos opuestos

En casa del filial castellonense, Kevin Sánchez protagonizó su decimosexta titularidad de la temporada y su quinta consecutiva, mientras que el técnico, ante la corta plantilla de la que dispone, se vio obligado a echar mano de Diego Gómez, quien gestiona el fin de su cesión al Cartagena en busca de un nuevo destino.

“No es agradable para nadie esta semana que vivimos. Están buscando soluciones y cuanto antes llegue, mejor para todos”, manifestó Javi Rey sobre Diego Gómez, que disputó los doce últimos minutos del encuentro y suma un total de 812 en el torneo liguero.

El de Amoeiro tiene menos protagonismo del que esperaba cuando hizo las maletas rumbo al Cartagena. Aun así, ha participado en 18 de las 20 jornadas y ha sido titular en diez ocasiones. Pero Diego no está contento y pidió salir. La Verdad de Cartagena dio por hecha hace unos días la marcha del jugador al Pontevedra, también de Primera RFEF, en calidad de cedido lo que resta de curso. Sin embargo, las negociaciones se han complicado.

Mayor protagonismo en el cuadro blanquinegro tiene Kevin Sánchez. El atacante burgalés solo se ha perdido un partido de liga durante las primeras 20 jornadas y ha jugado de inicio en 16 ocasiones. Es uno de los jugadores del equipo con más minutos, con 1.269, y ha marcado dos goles.

Kevin se fue en verano con el objetivo de jugar cedido en un equipo importante de la categoría de bronce, pero ahora mismo el objetivo del Cartagena es reaccionar, alejarse del descenso y solucionar sus problemas económicos para poder reforzarse en este mercado de invierno.