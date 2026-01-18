Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Debacle del Penafiel deportivista con otra derrota y la expulsión de Jaime Sánchez

Perdió contra el Portimoense y es el farolillo rojo de la segunda portuguesa 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
18/01/2026 16:31
Once del Penafiel ante el Portimoense con Teddy Alloh, Jaime Sánchez, Iano Simao, Alcaina y Davo
Once del Penafiel ante el Portimoense con Teddy Alloh, Jaime Sánchez, Iano Simao, Alcaina y Davo
FC Penafiel
No ha iniciado con buen pie el Penafiel este 2026 y este sábado sumó su segunda derrota seguida desde que estrenó el año ante el Portimoense (0-2). La anterior había sido contra el Paços Ferreira (1-2).  Esta mala dinámica le ha hecho caer a la última posición de la tabla de la segunda portuguesa. Es colista, con 19 puntos, pero solo a uno de la salvación, que marca con 20 el Leixoes. En el aciago encuentro en el que fueron titulares hasta cinco ex del Dépor (Iano Simao, Jaime Sánchez y Teddy Alloh en la defensa) y Davo y Alcaina en ataque, el club del que es propietario el presidente blanquiazul Juan Carlos Escotet, claudicó y sufrió hasta do expulsiones. Una de ellas precisamente la de Jaime, por doble amarilla. 

Davo y Jaime en el último partido liguero de 2025 con el Penafiel

El Penafiel deportivista vuelve a la competición con el objetivo de resetearse en enero

El partido ya no empezó bien para la escuadra que entrena José Manuel Aira, pues en el minuto cinco era expulsado el mediocentro Pedro Sánchez por roja directa. No acabaron ahí las desgracias para el equipo portugués, que vería cómo se quedan con dos jugadores menos antes de que se finalizase el primer acto. Jaime Sánchez veía sendas tarjetas en la primera parte, en el minuto 19 del choque y en el 45+6. 

Antes de que llegase al descanso se adelantaba en el añadido el Portimoense por medio de Tamble Monteiro. El Penafiel aguantaba las embestidas visitantes, a pesar de estar con dos jugadores menos en el campo y daba entrada a Carbonell en la segunda parte, en sustitución de Teddy Alloh. 

Pero la inferioridad numérica se hacía notar y acabó por inclinar la balanza a favor del Portimoense, que por medio de Welat Cagro firmaba la sentencia en el minuto 85. Al término del encuentro el Aira mostraba su malestar con el desempeño arbitral en la zona mixta, en declaraciones recogidas en el Facebook del club. "El análisis técnico de lo que pasó en el partido lo tiene que hacer el equipo arbitral. Sus decisiones cambian totalmente lo que ocurrió en el partido. Ya desde la primera decisión (por la roja a Pedro Sánchez) es una acción fuerte, pero por el minuto de juego en el que es, creo que con una cartulina amarilla habría sido suficiente. Nuestra propiedad vino aquí a intentar hacer un proyecto y ayudar a que el fútbol portugués tenga y cumpla ese objetivo de ser la sexta mejor liga del mundo y lo único que pedimos es respeto. Después nosotros asumimos nuestros errores. Creo que nuestra propiedad y la historia de nuestro club no se tuvieron en cuenta". 

