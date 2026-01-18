Barbero celebra su gol con el Arouca @OficialFCArouca

Iván Barbero empieza a sonreír con el FC Arouca, equipo por el que fichó en el mercado estival, procedente del Deportivo, y con el que aún no se había estrenado en la primera portuguesa. Lo hizo este fin de semana marcando el gol que le dio la victoria a su equipo por la mínima ante el AVS (0-1) en un duelo menos plácido de lo que parecía al inicio. Y es que su rival se quedó con diez al comienzo del encuentro, después de que fuese expulsado por roja directa Devenish, tras una dura entrada sobre Kuipers. El VAR corrigió la decisión inicial del colegiado, que le había mostrado la amarilla.

Barbero, que fue titular, firmó su primera diana en el torneo doméstico en el 42 de la contienda. El ariete cabeceó en el área chica un centro medido de su compañero Fukui para adelantar a su equipo. Con uno más en el campo el conjunto luso incluso pudo ampliar su renta. Tras el paso por vestuarios, en el minuto 48, Barbero se quedó a las puertas de sumar un doblete. Su cabezazo se marchó por encima del arco de Adriel. Pero también se llevó varios sustos en el partido el Arouca, porque en el 62 su rival lograba el empate, por medio de Pedro Lima. No obstante, el tanto no subiría al marcador por encontrarse el jugador en fuera de juego. Pablo Gonález, que había entrado desde el banquillo, aún tendría una más clara para rescatar un punto en el minuto 85, pero tras una mala salida de Arruabarrena, erraba a puerta vacía.

El Arouca está actualmente fuera de descenso, con 17 puntos, y con su triunfo de este pasado fin de semana vuelve a la senda de la victoria, después de tres jornadas sin vencer, con sendos empates contra Santa Clara (0-0) y Gil Vicente (2-2) y una derrota ante el Tondela (3-1).