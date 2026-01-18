Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Barbero se estrena como goleador con el Arouca y le da los tres puntos

El ex del Deportivo marcó su primer gol con el equipo luso en el torneo doméstico

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
18/01/2026 18:03
Barbero celebra su gol con el Arouca
Barbero celebra su gol con el Arouca
@OficialFCArouca
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Iván Barbero empieza a sonreír con el FC Arouca, equipo por el que fichó en el mercado estival, procedente del Deportivo,  y con el que aún no se había estrenado en la primera portuguesa. Lo hizo este fin de semana marcando el gol que le dio la victoria a su equipo por la mínima ante el AVS (0-1) en un duelo menos plácido de lo que parecía al inicio. Y es que su rival se quedó con diez al comienzo del encuentro, después de que fuese expulsado por roja directa Devenish, tras una dura entrada sobre Kuipers. El VAR corrigió la decisión inicial del colegiado, que le había mostrado la amarilla.

Barbero, en el FC Arouca

Barbero se dejó los goles en Riazor: del ascenso con el Dépor a un inicio gris en Portugal

Más información

Barbero, que fue titular, firmó su primera diana en el torneo doméstico en el 42 de la contienda.  El ariete cabeceó en el área chica un centro medido de su compañero Fukui para adelantar a su equipo. Con uno más en el campo el conjunto luso incluso pudo ampliar su renta. Tras el paso por vestuarios, en el minuto 48, Barbero se quedó a las puertas de sumar un doblete. Su cabezazo se marchó por encima del arco de Adriel. Pero también se llevó varios sustos en el partido el Arouca, porque en el 62 su rival lograba el empate, por medio de Pedro Lima. No obstante, el tanto no subiría al marcador por encontrarse el jugador en fuera de juego. Pablo Gonález, que había entrado desde el banquillo, aún tendría una más clara para rescatar un punto en el minuto 85, pero tras una mala salida de Arruabarrena, erraba a puerta vacía. 

El Arouca está actualmente fuera de descenso, con 17 puntos, y con su triunfo de este pasado fin de semana vuelve a la senda de la victoria, después de tres jornadas sin vencer, con sendos empates contra Santa Clara (0-0) y  Gil Vicente (2-2) y una derrota ante el Tondela (3-1). 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Aficionados del Liceo en las gradas del Palacio en el partido del sábado contra el Cerdanyola

El Liceo anuncia la Semana del Socio para recibir al Benfica y al Barça
María Varela
Racing y Las Palmas durante el partido que decidía el liderato de Segunda División

El Racing golea a Las Palmas y se aleja del Dépor antes de visitar Riazor
Dani Fernández
El ideal gallego

Riki Rodríguez se queda fuera de la convocatoria ante el Cádiz
Bea Arrizado
Eric Montes, con el Algeciras, su último club profesional

Uno de los protagonistas del 'Albacetazo' cuelga las botas a los 27 años
Zeltia Regueiro