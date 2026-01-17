Mulattieri encuentra la partitura del triunfo en Almería (1-2)

Mulattieri remata a portería para el gol de la victoria en Almería FERNANDO FERNÁNDEZ

Cinco parece ser el número mágico del Dépor esta temporada. Cinco jornadas seguidas ganando, cinco sin hacerlo. Rompió la mala racha el conjunto herculino ante el Almería (1-2) espantando numerosos fantasmas, incluido el de no haber remontado nunca ningún encuentro esta temporada después de verse por detrás en el marcador de forma injusta y recibir el primer bofetón de la tarde. Tres puntos que saben a gloria y permitirán al grupo blanquiazul ver tranquilamente en el sofá el duelo entre los líderes Racing y Las Palmas, a los que vuelve a tener a tiro.

Continúa siendo un enigma qué Deportivo se va encontrar su gente cada fin de semana que se sienta delante del televisor o en el estadio de turno. Contribuye a eso Hidalgo, que sigue agitando el árbol cada siete días, bien sea con nombre, bien sea con disposición, para intentar darle la vuelta a una racha que empezaba a ser seriamente preocupante. El buen partido de Copa no le sirvió a Noubi ni Barcia para seguir en el once. Beneficio para un Arnau Comas que formó en defensa con el regresado Loureiro, que al marrón de tener que convertirse en central por exigencias del guion desde inicio de temporada, ahora resulta que se le pide además ser zurdo. Uno piensa que el trabajo del entrenador es poner a sus jugadores en la mejor situación para triunfar y cuesta afirmar que es lo que está haciendo Hidalgo con muchos de sus futbolistas.

Y a ese baile constante hay que sumar que el calendario, el mismo que en noviembre favoreció a enlazar victoria tras victoria, le ha puesto al Dépor piedras suficientemente grandes en el camino como para exponer todas sus carencias. Porque los aspirantes al ascenso castigan cualquier concesión. O, al menos, castigan más que los que navegan por la zona baja. Como Cádiz o Las Palmas, el Almería disparó primero y a la primera. Una mala presión de la primera línea, una defensa demasiado contemplativa de Loureiro y un optimismo excesivo por parte de Altimira fueron suficientes para que Chirino conectara con Embarba y este a su vez lo hiciera con Baptistao, que batió a Ferllo con un disparo cruzado.

Fue sencillo. Lo pareció todavía más después de ver al Deportivo estrellarse una y otra vez al llegar al área de Andrés Fernández. Porque el equipo blanquiazul estuvo bien con la pelota en la primera parte. Probablemente sus mejores minutos en los últimos dos meses junto a los del Cádiz en Riazor. Y se fue al descanso con apenas dos tiros a puerta, ambos sin peligro. Muchas llegadas, cero veneno. El triángulo José Ángel-Mario Soriano-Luismi Cruz no paró de producir para que Yeremay, Stoichkov y Eddahchouri no pararan de malgastar ventajas. Un mal pase por aquí, un pésimo control por allá y, la más clara, un mano a mano de Zaka, ese al que se le perdona todo porque marca goles, que no fue gol porque el neerlandés ni siquiera pudo acertar entre los tres palos.

Desde lejos

Pero como bien están demostrando las últimas jornadas, ningún equipo es perfecto en la Hipertensiones. Ni siquiera los que aspiran a todo. En el caso del Almería, por mucho dinero que gaste en defensas, la naturaleza ofensiva de sus mejores jugadores lo empuja a ir siempre a campo contrario, a veces incluso de manera suicida. La capacidad de Mario Soriano hizo el resto. El madrileño se las arregló para tirar una pared con Stoichkov y lanzar a Yeremay desde campo propio para que el canario encarara solo a Andrés Fernández. Esta vez sí, el 10 acertó para poner el empate nada más salir del túnel de vestuarios y poner sobre la mesa un partido nuevo.

La máquina blanquiazul siguió generando fútbol, ya con el tiempo jugando a su favor. O mejor dicho, en contra de un cuadro local al que también le pueden ya las prisas. Yeremay, reforzado por su tanto, se pegó a la banda y empezó a pedir el balón como se espera que un jugador franquicia lo haga. El Dépor siguió acumulando contras y llegadas al área. También ocasiones desaprovechadas. La más clara un tanto de Loureiro a la salida de un córner anulado por falta previa de Arnau Comas.

Fue entonces cuando Hidalgo movió el banquillo, premiando a un indultado Mulattieri. El italiano, que frente al Atlético ya había dejado buenos minutos y cuestionado de nuevo su desaparición, decidió el encuentro. Siempre subido al galope de un liberado Yeremay, el conjunto coruñés montó el enésimo contragolpe que terminó con el balón en pies del atacante de La Spezia. No resolvió de la mejor manera. Pero Don Fútbol tiene estas cosas. Lo compensó esta vez por todo lo que antes le había quitado. La jugada pedía el pase a un Mella que llegaba solo. Mula decidió tocar en solitario y su volea sorprendió lo justo a Andrés Fernández para completar la remontada y devolver la sonrisa al Dépor... y darle el golaverage.