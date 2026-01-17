Mi vida en Blanquiazul | Fernando Almendárez: “Me volví a Honduras otra vez enamorado del Dépor y su gente”

Fernando, en su segunda visita al estadio de Riazor CEDIDAS

He tenido la oportunidad de regresar a A Coruña después de tres años y no la he dejado pasar, aunque en esta ocasión la visita ha sido más corta que en 2023, habida cuenta de que llegamos el día 2 de enero y nos marchamos el 5.

Fue todo muy rápido, una auténtica locura y toda la familia lo disfrutamos al máximo. Fui realmente feliz en esta segunda ocasión en la que pude estar en la ciudad viendo al Deportivo porque me acompañaron mis allegados, desde Madrid y desde Alicante.

Poco a poco me voy dando más cuenta del enorme sentimiento de pertenencia que existe en torno al equipo, lo he comprobado en primera persona.

Me he llevado también dos auténticos regalazos en forma de recuerdo, puesto que antes del partido pude fotografiarme con Escudero y tras el mismo con Filipe Luis.

Hicimos turismo por los lugares más emblemáticos de Coruña y pudimos entrar todos al estadio gracias a dos amigos coruñeses que nos facilitaron las cosas: Suso y Mar.

La televisión por cable es popular en mi país desde los años noventa pero también es cara; mis padres la contrataron en 1999 y desde ese momento comencé a ver la liga española con regularidad; pronto me fascinó el Deportivo, cuando todos mis amigos eran aficionados del Real Madrid o del Barcelona... era un equipo más humilde pero les plantaba cara a todos y era sensacional, tanto en España como en Europa.

Cuando la gente me veía por la calle con prendas del Deportivo pensaban que estaba loco, creo que era el único en Tegucigalpa en animar a este equipo que cada día me hacía más feliz, incluso cuando estuvo en la tercera categoría.

Fernando, el tercero por la derecha, con su familia en los aledaños de Riazor PATRICIA G. FRAGA

Mi suegra vive en un pueblo de Alicante y mi esposa ya había viajado a España en más ocasiones para visitarla; le comenté a mi mujer en 2023 que sería excepcional aprovechar otro viaje para ir a España, y aunque la verdad es que es un destino caro desde aquí, nos lo planteamos en serio, siempre con una parada en A Coruña para ver a mi querido Deportivo.

Era mi sueño y teníamos que hacer todo lo posible por cumplirlo, por lo que compramos tres entradas para el Depor-Unionistas y allí nos presentamos en la ciudad con nuestra hija. Lamentablemente la niña se puso mal y mi esposa tuvo que quedarse con ella en el hotel, mientras yo fui a ver el partido del Deportivo... me emocioné mucho incluso en el camino hacia el estadio, a medida que me acercaba cientos de personas caminaban ataviadas con la ropa del club, hubo cánticos y un sentimiento de pertenencia que nunca había vivido y que nunca se me olvidará, en mi vida había sentido algo así en Honduras.

Fernando posa junto a Filipe Luis CEDIDAS

Pensé inmediatamente que no estaba solo en el mundo. La verdad es que todo lo que sentí durante más de noventa minutos trascendió a lo futbolístico, me pareció una auténtica locura la pasión con la que el deportivismo vive a su club, con 24.000 socios en Primera RFEF y un estadio con una entrada increíble.

Contra el Cádiz este año el Deportivo estuvo más o menos bien pero tiene que pulir dos o tres detalles para poder aspirar al ascenso a final de temporada, que estoy seguro de que así será. El ambiente que se vivió en el estadio fue excepcional, con cánticos, banderas, bufandas... Me volví a Honduras otra vez enamorado del Dépor y su gente. Seguro que volveré.