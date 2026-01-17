La previa | Al Dépor le toca volver a la rutina

Mario Soriano controla el balón durante el Dépor-Almería en Riazor Javier Alborés

“Cuando Barcia y Noubi están muy concentrados, demuestran que tienen un gran nivel”. Así explicaba Antonio Hidalgo el notable encuentro de ambos centrales el pasado martes en Copa del Rey ante el Atlético. No fueron los únicos que elevaron sus prestaciones ante el estímulo que supone un escenario potente. Acertando de pleno en el diagnóstico, ahora el técnico del Deportivo necesita encontrar el tratamiento para que esa concentración se mantenga también en el día a día, cuando los focos son menos brillantes.

Suena hasta pretencioso hablar de duelo ‘menor’ para referirse a la visita del equipo blanquiazul esta noche al Almería Stadium. En este enero de duelos directos, el Tourmalet continúa con otra de esas exigentes rampas, en este caso ante el tercer clasificado que marcha con dos puntos más en la clasificación. Ni es menor por el rival, ni tampoco lo es por la situación en la que llega el conjunto coruñés, que con menos ruido de lo que cualquiera esperaría, se plantará en el inicio de la segunda vuelta en puestos de playoff, pero en un calvario vigente de cinco jornadas sin ganar.

Es ahí donde, además de la agresividad y la intensidad para vivir el encuentro desde el minuto uno, Antonio Hidalgo también tendrá que despejar otra incógnita de la ecuación para volver a ver al mejor Dépor: el peso de la responsabilidad. Sería inocente pensar que lo que se vio el martes en Copa es exclusivamente fruto de querer correr más o con más ganas, y no directamente de poder hacerlo al sentir la liberación que supone jugar cuando sabes que el resultado no es lo más importante.

Limpiar la cabeza es tan decisivo para el preparador deportivista como pueda ser el plan de partido que dibuje sobre la pizarra. “El colchón ha desaparecido”, apuntó el catalán en la previa, consciente de que la tabla pronto dejará de ser una coartada válida como no consiga revertir la mala dinámica de resultados.

Vuelve el jefe

Para conseguir volver a sumar de tres por primera vez desde noviembre, el Dépor recupera al jefe de su defensa. Miguel Loureiro se perdió los primeros minutos de Liga ante Las Palmas por sanción y no jugó en Copa, por lo que está perfectamente descansado. Se espera su vuelta al once a pesar de las buenas sensaciones de la pareja Noubi-Barcia, por lo que la duda está en quién es el sacrificado. Con el belga más asentado, la papeleta se la juegan entre dos canteranos. Al menos esa parece la disyuntiva más plausible para un Hidalgo que busca insistir en un Dépor más protagonista, por mucho que luego el partido cambie el plan como sucedió en Gran Canaria. Barcia o Mella, dependiendo de si el técnico apuesta por una defensa de cinco más natural, con carrileros y centrales puros en su práctica totalidad, o si decide volver a la prueba que tan buen resultado le dio ante el Cádiz de utilizar a Altimira como defensa exterior, pero flanqueado por el extremo de Teo para que el catalán se sume a las tareas de construcción por dentro junto a Luismi y Soriano.

Enfrente, un Almería que atraviesa uno de sus valles tan característicos en las últimas temporadas. Una victoria en los últimos cuatro partidos para un Rubi que recupera gente desde la enfermería, como Melamed y Pedro Fidel, y de los compromisos internacionales, caso del retornado Soko de la Copa África, además de sumar en el mercado fichajes que llegan para ponerse la camiseta. De la Fuente y Morcillo, que nace nada jugaban para Leganés y Albacete, serán parte del arsenal.