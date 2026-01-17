José Gragera desaparece de los planes de Hidalgo

Gragera lamenta la derrota del Deportivo en Andorra FERNANDO FERNÁNDEZ

José Gragera aterrizó en A Coruña con el principal objetivo de ser una pieza importante en la reconstrucción del centro del campo del Deportivo. O más bien, lo hizo en Inglaterra, ya que el club coruñés anunció el acuerdo de cesión con el Espanyol mientras el equipo se encontraba de gira en tierras británicas. El asturiano se incorporó directamente a la concentración e incluso, apenas dos días después de su llegada, fue titular en el empate ante el Middlesbrough. Pero lo que parecía que sería un fichaje de garantías, ha ido perdiendo peso y confianza según ha ido avanzando la competición.

La fiabilidad que aportaba en la medular deportivista hizo que Antonio Hidalgo apostara por él desde el inicio de liga y fue titular en las tres primeras jornadas. Disputó los 90 minutos ante Granada y Burgos, y volvió a salir de inicio frente el Leganés, aunque fue sustituido al descanso. En ese tramo inicial, el contexto le era favorable, ya que era el único pivote posicional junto a un José Ángel que comenzó la temporada lesionado y estuvo ocho semanas alejado de los terrenos de juego debido a una operación de pubalgia.

José Gragera y José Ángel Jurado, en el banquillo durante el Deportivo-Valladolid Quintana

Gragera se asentó en el once y fue entonces cuando llegó el primer golpe. Tras el encuentro en Butarque, sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo que le obligó a parar durante cinco jornadas consecutivas. A pesar de esto, el técnico catalán demostró su confianza plena en el asturiano y en cuanto estuvo disponible, no se sentó ni un segundo en el banquillo. Sin período de adaptación, volvió en la jornada 9, una más tarde que su compañero en el pivote, y ante el Málaga entró directamente en el once inicial, un partido que acabó con derrota por 3-0 y en el que fue sustituido en el minuto 67. Una semana después repitió titularidad y partió de inicio frente al Racing de Santander, pero solo aguantó 57 minutos sobre el césped.

A partir de ahí, entró en una fase de irregularidad. Pasó al banquillo ante el Valladolid, tuvo una participación mínima en la primera ronda de Copa, 14 minutos frente al Sámano, fue importante en Zaragoza, donde jugó los 90 minutos en la victoria ante los maños (0-2), y volvió a salir de inicio ante la Cultural Leonesa, aunque unas molestias en el tobillo obligaron a su sustitución al descanso.

Pérdida de confianza

Su presencia fue cada vez más puntual. Hidalgo comenzó a apostar por Villares y José Ángel y ese fue el doble pivote las seis jornadas siguientes. El asturiano solo entró en dos ocasiones para darle relevo al andaluz, siendo una de ellas en Andorra tras ver José Ángel la amarilla en el minuto 34. De hecho, esa fue, hasta el momento, el último servicio de Gragera con el Deportivo.

El mediocentro no ha pisado el césped todavía en 2026 y los octavos ante el Atlético los vivió desde el banquillo, con José Ángel y Charlie Patiño como elegidos, y con Noé Carillo entrando antes que él desde la suplencia. También se quedó en blanco ante Las Palmas y Cádiz en el partido que estrenó el nuevo año.