Hidalgo: “Yeremay no estaba a su mejor nivel en los últimos tiempos, pero hoy ha sido diferencial”

El técnico deportivista pone en valor la capacidad para remontar un encuentro muy cuesta arriba

Armando Palleiro
Armando Palleiro
17/01/2026 23:31
Hidalgo sigue desde la banda un avance de Luismi Cruz
Hidalgo sigue desde la banda un avance de Luismi Cruz
FERNANDO FERNÁNDEZ
El máximo responsable técnico deportivista, Antonio Hidalgo, compareció ante los medios para ofrecer su visión del encuentro tras la victoria cosechada ante el Almería. 

“Hemos tenido poso, el de equipo que quiere estar en la zona alta, hemos ido matizando en el descanso, la gente del banquillo nos ha dado mucho. Este partido nos reafirma en el trabajo, es el camino. El equipo me ha gustado mucho con balón”, manifestó. 

Competitividad. "No era fácil, hemos conseguido darle la vuelta al marcador, lo más importante era seguir vivo. Hemos seguido atacando y lo logramos. Desde primera línea de presión nuestros jugadores realizan doble o triple esfuerzo. Veníamos de una dinámica complicada".

Yeremay. "Muy contento por él. Necesita la sensación de poderío en el uno contra uno, él se siente cómodo y el gol le refuerza mucho, es una bendición. Todas las personas funcionamos con cariño, debemos transmitirle toda la confianza del mundo. En los últimos tiempos no estaba a su mejor nivel, pero hoy ha estado diferencial. Estuvo muy participativo y así se encuentra cómodo. Debemos seguir empujándolo".

Mulattieri. "El gol reafirma su trabajo, Zaka ha peleado mucho en la presión. Ya no podía más en el minuto 70. Mulattieri ha marcado y se lo merecía, hizo un trabajo enorme".

Golaverage. "Ya veremos lo que pasa hasta fin de temporada, pero siempre es positivo tenerlo a favor". 

Sensaciones en ambas partes. "He intentado estar lo más tranquilo posible. Viendo cómo estaba compitiendo el equipo estaba tranquilo pero siempre tienes miedo a recibir un segundo gol. Quisimos estar siempre vivos y hemos sido capaces de remontar, que hace tiempo que no lo hacíamos. Nos vamos muy satisfechos".

Victoria valiosa. "Igualas a equipos muy poderosos con una semana larga con muchos minutos en las piernas de jugadores, tenemos que limpiar la cabeza y hay que seguir empujando".

