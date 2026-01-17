El once del Dépor ante el Almería Fernando Fernández

Estas son nuestras notas tras la victoria del Dépor ante el Almería (1-2).

ÁLVARO FERLLO. Poco trabajo (6). Nada que hacer en el gol ante un Baptistao que le cruzó el balón. Apenas tuvo más trabajo en la primera parte. En la segunda fue prácticamente un mero espectador.

ALTIMIRA. Irregular (5). Se confió y se fue al suelo ante Baptistao, que le superó antes de abrir el marcador. No tuvo su mejor partido y apareció menos en ataque que en otros choques.

ARNAU COMAS. Amonestado (5). Se le vio algo blando en defensa. Le mostraron la amarilla por un manotazo que anuló el tanto de Loureiro y se perderá el siguiente partido.

LOUREIRO. Intermitente (6). Muy blando en el primer gol del Almería. Embarba se giró ante él y lo dejó atrás. Marcó de cabeza, pero el gol fue anulado por falta previa de Comas.

QUAGLIATA. Batallador (7). Subió con criterio por la banda para ayudar en ataque. Serio también en labores defensivas. Bajó sus prestaciones en la segunda parte, aunque siguió sumando desde la línea de atrás y en la contención.

MARIO SORIANO. Incansable (7). Dio una gran asistencia con un pase al espacio para que marcase Yeremay. Recorrió kilómetros y ayudó a sacar el balón desde atrás.

JOSÉ ÁNGEL. Exigido (6). Sufrió una dura entrada de Chirino. Se mostró en ocasiones demasiado expeditivo. Se diluyó en la segunda parte. Fue sustituido.

LUISMI. Con ganas (7). Muy activo en ataque, sirviendo varios pases al espacio para sus compañeros y poniendo varios centros con peligro. Fue el encargado de ejecutar las jugadas a balón parado. Fue sustituido en el tramo final del choque.

STOICHKOV. Desafortunado (5). Algo errático en el área, donde falló una ocasión clara. Trató de asociarse con sus compañeros, pero no siempre con criterio. Tuvo destellos de calidad, pero falló en los metros finales.

EDDAHCHOURI. Sin fortuna (6). Tuvo una ocasión en el inicio. Se aprovechó de un fallo en la defensa local, pero su disparo en el área chica salió desviado. Erró una oportunidad muy clara tras centro de Quagliata.

EL MEJOR. YEREMAY. Inspirado (8). El canario volvió a firmar un encuentro de fantasía como tenía acostumbrado al deportivismo. Más tirado a banda, se asoció bastante con Quagliata. Solo tuvo un disparo desviado en el primer acto, pero subió sus prestaciones en la segunda parte. Rubricó un gran gol tras un esprint en el que superó a la zaga rival. Igualó con ocho tantos a Eddahchouri, pichichi del Dépor. Falló en el área chica con un mal remate. Gran asistencia a Mulattieri. Se cansó de subir por su banda. Vio una amarilla.

Los cambios

Mulattieri (7): Sumó su segundo gol del curso.

Mella (5): Lo intentó, pero estuvo algo desacertado en el último pase.

Patiño (-): Entró en el tramo final

Villares (-): Sin tiempo.

Noé (5): Dejó detalles de clase, ganó duelos y recuperó balones . Debutó en Liga.