Diario de Ferrol

Dépor

Ya están a la venta las entradas para el Dépor-Racing

Los abonados tendrán prioridad para conseguir su billete hasta el próximo miércoles a las 18.00 horas

Dani Fernández
Dani Fernández
16/01/2026 11:10
David Mella conduce el balón ante Mario García durante el partido contra el Racing del Santander del pasado sábado en El Sardinero
David Mella conduce el balón ante Mario García durante el partido contra el Racing del Santander del pasado sábado en El Sardinero
Fernando Fernández
El Deportivo ha puesto a la venta las entradas para el partido de la vigesimotercera jornada en Riazor que enfrentará a coruñeses y cántabros, el domingo 25 de enero a las 21.00 horas

Será la última cita de la muy complicada cuesta de enero que atraviesan los blanquiazules. Con dos empates ante Cádiz y Las Palmas, y a la espera de lo que ocurra este sábado en tierras almerienses, el Deportivo aguanta con firmeza la exigencia del calendario. Sin ceder ante sus rivales más directos. Aunque sin recortarles puntos tampoco. 

El precio de las localidades serán de 40 euros como mínimo, con posibilidad de cambio en función de la demanda. Los abonados volverán a tener prioridad, con acceso anticipado respecto al público general. Hasta el miércoles 21 a las 18.00 horas los billetes estarán reservados para ellos, pudiendo comprar un máximo de dos entradas. A partir de esa hora la venta se abrirá a la multitud. 

Deportivo y Racing de Santander responderán en Riazor a la pregunta de quién goza de una candidatura más solida al ascenso. Quinto contra primero, aunque la jornada de este fin de semana podría modificar posiciones. Ambos afrontan encuentros ante rivales directos también esta semana. Los de Antonio Hidalgo viajan a Almería, mientras que los cántabros se jugarán el liderato ante Las Palmas.

 Un choque entre dos de los equipos más vistosos de la categoría y con una gran rivalidad en los últimos años. Ambos coincidieron en el tercer escalón del fútbol español y pelearon mano a mano por la vuelta al fútbol profesional. El panorama ha cambiado desde aquellas. Ahora vuelven a pelear juntos por otro ascenso, pero esta vez para regresar a la élite absoluta. Dos clubes históricos se miden en Riazor, en un partido con aroma a Primera.

