El golaverage entra en juego para el Deportivo

Yeremay, jugador del Deportivo, celebra un gol en Riazor Quintana

La igualdad, tónica habitual temporada tras temporada en LaLiga Hypermotion, ya entra en la ecuación. Con la primera vuelta de la competición terminada y los equipos ya colocados en sus puestos para los últimos 17 kilómetros de carrera, los resultados comienzan a valorarse en algo más que tres puntos.

Antonio Hidalgo, como el resto de entrenadores, deberá tener en cuenta en sus planteamientos de partido que el golaverage ya entra en juego. Y al Deportivo le debe de preocupar en especial. Solo ha conseguido tres puntos contra sus principales adversarios. En la primera mitad de la temporada, el conjunto blanquiazul no ha sido capaz de sumar los tres puntos frente a ninguno de los cinco equipos que hoy ocupan los puestos más altos de la tabla clasificatoria. Almería (rival al que vuelve a enfrentarse hoy), Racing de Santander, Castellón, Cádiz y Las Palmas, en ese orden, se le han atragantado.

Con sensaciones contrarias en cada duelo y merecimientos distintos, pero sin victorias contra los rivales más directos. “En Almería hay que sumar de tres. Hay que ser objetivos y nos urge cortar la dinámica que llevamos. Cuando juegas contra rivales que luchan por lo mismo que tú es cierto que es importante no perder”, respondía Hidalgo este jueves a la pregunta de si se conformaría con el empate en el día de hoy. El de Granollers se mostró hambriento de triunfos, aunque también resaltó la importancia de no irse de vacío en citas contra rivales que luchan por lo mismo que tú. Si no sumas tú de tres, evita que lo hagan ellos. Una premisa válida, pero que ahora queda incompleta.

Atención desde ya

La poca distancia existente entre las escuadras que conforman la zona noble provoca que todo se empiece a medir al milímetro en esta segunda vuelta. El Almería Stadium será el primer escenario en el que habrá que echar mano de la calculadora y no olvidarse de ningún parámetro. A estas alturas ya son bastantes. En Riazor, indálicos y herculinos firmaron tablas tras el gol inicial de Bonini y la obra de arte de Yeremay. Uno de los mejores goles en lo que va de campaña. Separados por dos puntos en la clasificación, (andaluces 36 y gallegos 34) ambos se diputarán el golaverage particular mañana a partir de las 21.00 horas.

El calendario ha querido que la próxima semana el deportivismo también se pare a pensar en él. La derrota en El Sardinero en la décima jornada de Liga obliga a los pupilos de Antonio Hidalgo a ganar para como mínimo empatar el enfrentamiento directo. De vencer con más de un gol de ventaja, los coruñeses ganarían el golaverage.

Motivos para la remontada

Pese a que el trauma es reciente, es necesario recordar la derrota por 1-3 en manos del Castellón. Los de Pablo Hernández son de los equipos más en forma de LaLiga Hypermotion. Y llevan semanas con esa condición. Ahí está el mérito. Séptimos, con un punto más que el Dépor y un resultado abultado en Riazor hacia sus intereses difícilmente reversible. El fin de semana del 15 de febrero Castellón y Deportivo de volverán a ver las caras en Castalia. Un campo en el que mezclan experiencias de lo más variadas. Desde semifinales de playoff hasta el título por ser campeón de Primera RFEF. A favor del Deportivo juega el dato de que en sus últimas tres visitas ha anotado un total de nueve dianas, aunque solo sumaron los tres puntos en una ocasión. Los goles están asegurados, el triunfo no.

Un punto provechoso, pero no ahora

Mejor sabor de boca dejó el resultado obtenido en Gran Canaria. Cierto es que el Deportivo golpeó primero. También que la ocasión más clara la tuvo Las Palmas, en concreto Jonathan Viera. Álvaro Ferllo intervino en su gran noche como deportivista para atajar la pena máxima. “El empate de Gran Canaria tiene un valor grande porque es un rival que no suma de tres y que lucha por lo mismo que nosotros“, indicó Antonio Hidalgo. Un punto que no bastó para romper la mala racha de resultados, pero que de estar en otro contexto sería óptimo. Deportivo y Las Palmas volverán a enfrentarse en la última jornada de Liga, a finales de mayo. Todo en juego, o no. Solo el pasar de hojas del calendario decidirá el valor de ese encuentro para cada uno de los dos equipos.

Almería y Deportivo tendrán mañana un valor añadido. Tres puntos que sumas tú, no lo hace tu perseguidor y que se puede convertir en un punto extra para alcanzar el ansiado objetivo. Quizás sea el día que menos influya en las decisiones de Antonio Hidalgo, pero el golaverage pasa a partir de ya a formar parte de la vida diaria de los 22 entrenadores de LaLiga Hypermotion.