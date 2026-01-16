Almería-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 22 de LaLiga Hypermotion

Mario Soriano, durante el partido ante el Almería de la temporada 2024-25 Fernando Fernández

El Deportivo deja atrás la Copa del Rey y se mide al Almería en la jornada 22 de LaLiga Hypermotion, en un partido que se disputará en el UD Almería Stadium. A continuación, te contamos el horario del Almería – Deportivo y dónde ver el partido en directo por televisión y online.

📅 Horario del Almería – Deportivo

El encuentro entre el Almería y el Deportivo se jugará en las siguientes condiciones:

Día : sábado 17 de enero

: sábado 17 de enero Hora : 21.00 horas

: 21.00 horas Estadio : UD Almería Stadium

: UD Almería Stadium Competición: jornada 22 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Almería – Deportivo en TV y online

El Almería – Deportivo se podrá ver en directo por televisión a través de los siguientes canales:

LaLiga TV Hypermotion : canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.

: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo. DAZN : también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.

: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles. Orange Fútbol 2 .

. LaLiga TV M2 : segundo canal de LaLiga TV.

: segundo canal de LaLiga TV. Seguimiento en directo: DXT Campeón ofrecerá el minuto a minuto y las reacciones posteriores al encuentro.

Duelo entre dos aspirantes al ascenso

Tras caer eliminados ante el Atlético de Madrid en Riazor (0-1), el Deportivo vuelve a poner la mente en la Liga y en lograr volver a sumar de tres después de cinco jornadas consecutivas sin reencontrarse con la victoria. Un duelo entre dos rivales directos por el ascenso a Primera en el que se medirán tercer y quinto clasificado, a los que solo separan dos puntos en la tabla.

El cuadro de Rubi llega al encuentro tras firmar las tablas en casa del Mirandés, y con un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate en las últimas cinco jornadas. "Le doy más importancia al golpe moral que le puedes dar al rival con una victoria mañana. El Dépor seguirá vivo, pero si te vas con la sensación de ser mejor que este gran rival, será importante", afirmó el técnico del conjunto almeriense en la rueda de prensa previa al partido.