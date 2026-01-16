Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Almería-Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 22 de LaLiga Hypermotion

El UD Almería Stadium acoge este sábado (21.00 horas) el duelo entre dos rivales directos en la lucha por el ascenso a Primera

Esther Durán
16/01/2026 21:53
Mario Soriano, durante el partido ante el Almería de la temporada 2024-25
Mario Soriano, durante el partido ante el Almería de la temporada 2024-25
Fernando Fernández
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Deportivo deja atrás la Copa del Rey y se mide al Almería en la jornada 22 de LaLiga Hypermotion, en un partido que se disputará en el UD Almería Stadium. A continuación, te contamos el horario del Almería – Deportivo y dónde ver el partido en directo por televisión y online.

📅 Horario del Almería – Deportivo

El encuentro entre el Almería y el Deportivo se jugará en las siguientes condiciones:

  • Día: sábado 17 de enero
  • Hora: 21.00 horas
  • Estadio: UD Almería Stadium
  • Competición: jornada 22 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Almería – Deportivo en TV y online

El Almería – Deportivo se podrá ver en directo por televisión a través de los siguientes canales: 

  • LaLiga TV Hypermotion: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.
  • DAZN: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.
  • Orange Fútbol 2.
  • LaLiga TV M2: segundo canal de LaLiga TV.
  • Seguimiento en directo: DXT Campeón ofrecerá el minuto a minuto y las reacciones posteriores al encuentro.

Duelo entre dos aspirantes al ascenso

Tras caer eliminados ante el Atlético de Madrid en Riazor (0-1), el Deportivo vuelve a poner la mente en la Liga y en lograr volver a sumar de tres después de cinco jornadas consecutivas sin reencontrarse con la victoria. Un duelo entre dos rivales directos por el ascenso a Primera en el que se medirán tercer y quinto clasificado, a los que solo separan dos puntos en la tabla.

Diego Villares (centro) celebra su gol ante la UD Las Palmas

Antonio Hidalgo recupera a Villares y tiene a toda la plantilla disponible para Almería

Más información

El cuadro de Rubi llega al encuentro tras firmar las tablas en casa del Mirandés, y con un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate en las últimas cinco jornadas. "Le doy más importancia al golpe moral que le puedes dar al rival con una victoria mañana. El Dépor seguirá vivo, pero si te vas con la sensación de ser mejor que este gran rival, será importante", afirmó el técnico del conjunto almeriense en la rueda de prensa previa al partido.

        0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
        0620_danza_10_redideal_251121_tamara
        0620_hitos_redideal_251121_tamara
        0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
        0620_mayores_redideal_251121_tamara
        0620_opticalia_redideal_251121_veronica
        0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
        0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
        0620_tinytown_redideal_251121_veronica
        0620_bico_redideal_251125_tamara
        0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

        Te puede interesar

        Acción ofensiva de Dídac Cuevas en el partido contra el Palma

        El Leyma Coruña cierra de manera imperial una primera vuelta incontestable (94-72)
        Chaly Novo
        Lois Costa sujeta una bandera del Imperátor antes de asumir la presidencia

        Lois Costa toma posesión como presidente del Imperátor
        Santi Mendoza
        Fabi abandona el terreno de juego ayudado por las asistencias médicas en el encuentro ante el Coruxo

        Estas son las opciones de Manuel Pablo ante la posible baja de Fabi
        Bea Arrizado
        Imagen de archivo de un partido del Dominicos

        Guía del fin de semana de los equipos de A Coruña y zona metropolitana
        Sergio Baltar