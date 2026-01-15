Un Dépor protagonista a punto de arrancar la segunda vuelta

Eddahchouri, Yeremay y Ximo Navarro celebran un gol al Huesca Quintana

Yeremay Hernández y Zakaria Eddahchouri son los grandes protagonistas de un Deportivo que, a punto de arrancar la segunda vuelta de la temporada, figura entre los mejores en varios apartados estadísticos, sobre todo en ataque.

El extremo canario y el delantero neerlandés marcan las diferencias en ataque. El ‘10’ sobresale entre los jugadores más desequilibrantes de la categoría en varios aspectos. De hecho, mantiene la condición de máximo regateador de Segunda que ya logró el pasado curso. Y el ‘9’, aunque ha bajado su aportación ofensiva en los últimos partidos, ha cerrado la primera mitad de la temporada como el séptimo máximo realizador con sus ocho dianas. Yeremay y Eddahchouri son los más destacados del cuadro blanquiazul, pero hay otros nombres propios.

Uno de los datos más curiosos es la condición de Charlie Patiño como el segundo futbolista de la categoría de plata que más pases precisos efectúa por cada 90 minutos. Un total de 63,1 para el mediocampista inglés, que exhibe un porcentaje de acierto en sus pases del 90,1%, según la web especializada Fotmob.

Cuatro deportivistas más figuran entre los 20 que más pases precisos completan por cada 90 minutos, lo que demuestra la querencia del conjunto herculino a salir con el balón jugado y su apuesta por la circulación de la pelota.

Tras el británico se sitúa Arnau Comas, duodécimo de toda Segunda con 55,4 pases. El siguiente es Dani Barcia (55,1), decimotercero de la Liga. José Ángel es el decimoctavo con 51,6 pases por cada 90 minutos, mientras que el decimonoveno es un jugador que inició el curso como una pieza clave en la medular y que prácticamente ha desaparecido en los últimos meses. Gragera, con 50,5.

Un deportivista que ha brillado con luz propia durante la primera mitad del campeonato liguero 2025-26 es Germán Parreño. El portero ilicitano ha perdido su condición de titular en las dos últimas jornadas, sin embargo, es el segundo guardameta de Segunda en porcentaje de paradas, con un 74,7%. Solo le supera Horkas, de la UD Las Palmas, quien ha atajado el 76,5% de los disparos que han ido entre los tres palos de su portería.

Pero quienes figuran en el top 5 en varias categorías son Yeremay y Eddahchouri. El canario, además de mantener su condición de máximo gambetero con 61 regates, es el tercer asistente de la Liga, con seis pases de gol, y el tercero en goles esperados, con 8,8.En ese apartado, se queda un poco por debajo, ya que ha firmado siete dianas.

Se trata de un apartado en el que, sin embargo, Zakaria ha rendido por encima de las expectativas, ya que los goles esperados son seis, pero él ya lleva ocho.

El neerlandés de origen marroquí es el tercer jugador que más dianas materializa en 90 minutos, con un total de 0,84. Un apartado que lidera el canario Jesé Rodríguez.

Eddahchouri es el jugador de Segunda que más remates entre los tres palos efectúa por cada 90 minutos, con dos disparos. Y también destaca entre los que han sufrido más penaltis. Dos de las cuatro penas máximas que los rivales han cometido sobre el Deportivo han sido sobre el ‘9’ blanquiazul, segundo de toda la competición en este aspecto. Solo le supera Dubasin, del Sporting, víctima de tres penaltis.

Brillo colectivo

A nivel colectivo, el conjunto de Antonio Hidalgo también figura en varios apartados estadísticos. La mayoría, a nivel ofensivo, pero también sobresale en algunos aspectos defensivos. De hecho, es el sexto equipo de Segunda que menos goles ha concedido, con un total de 24 tantos encajados.

También es una de las escuadras que ha mantenido su portería imbatida en un mayor número de ocasiones. Seis veces ha dejado el cuadro coruñés su puerta a cero, todas ellas con Germán Parreño. En este apartado, liderado por el Cádiz con nueve, el Dépor es el sexto equipo de Segunda.

Los blanquiazules brillan aún más en cuanto al número de goles materializados, con 35. Una cifra que solo superan el Racing (45) y el Almería (40), próximo rival del conjunto coruñés.

Los deportivistas son sextos en cuanto al número de remates por partido entre los tres palos, con 4,7. Una estadística que lidera el Almería con 5,9. Y figuran en el quinto lugar en cuanto a las asistencias dadas por su plantilla, con 23. También ahí los almerienses superan al conjunto blanquiazul, ya que han dado 25 pases de gol.

El Dépor, que ha desperdiciado 28 grandes ocasiones de gol, es la tercera escuadra que más pases precisos por partido completa, con un total de 369,5. Solo Andorra (412,7) y Las Palmas (400,5) superan a los coruñeses.

Y, cómo no, el club coruñés sobresale en cuanto a la asistencia medida de público, aunque en este aspecto no sorprende. Solo La Rosaleda, con 24.046 espectadores de medida, supera la asistencia de Riazor, de 22.926 por partido.