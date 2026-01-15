Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportivo

Hidalgo: "En Almería hay que sumar de tres, el colchón con el séptimo ha desaparecido"

El entrenador del Dépor asume la importancia de conseguir la victoria ante un rival directo y romper la mala racha de resultados

Dani Fernández
Dani Fernández
15/01/2026 10:20
Antonio Hidalgo este lunes en el entrenamiento previo al partido de Copa ante el Mallorca
Antonio Hidalgo y dos de sus auxiliares durante un entrenamiento en Abegondo
Germán Barreiros
Con la intención de convertir las muy buenas sensaciones que dejó el partido frente al Atlético de Madrid en resultados positivos, el Deportivo vuelve a centrar todas sus miradas en el partido “muy igualado” que tendrá frente al Almería. Antonio Hidalgo, entrenador del conjunto blanquiazul habló en la mañana de este jueves de la necesidad de reencontrarse con la victoria y de alimentar la competencia interna del grupo.

Reforzados por la imagen ofrecida ante el Atlético. “El partido del otro día refuerza mucho al grupo, pero eso ya es pasado. Hay que descansar todo lo posible para el sábado y tratar de recuperar a la gente. Vamos a tener un partido muy igualado en Almería”.

Sergio Escudero, listo para competir. “Está preparado para jugar. El otro día estaba la posibilidad de la prórroga y no queríamos correr riesgos. No sabíamos si estaba para tanto. Además, tal y como estaba el partido había la posibilidad de meter otro delantero. Pero ya está disponible”.

Aspectos positivos a sostener. “La energía hay que mantenerla, sobre todo en primera línea de presión. El ser un equipo compacto es el camino que hay que seguir. El sábado vamos a tener que estar muy concentrados los 90 minutos y en eso tenemos que incidir”.

Estado físico de los jugadores. “Hoy siguen bastante cansados. Tenemos cuatro días para recuperar y confiamos en que estén al cien por cien para el partido contra el Almería”.

Cómo está Ximo Navarro. “Veremos a ver cómo se va sintiendo. Es una cuestión más mental que otra cosa. La lesión está curada, pero son complicadas también a nivel anímico y hay que ver su confianza”

Sobre el momento que atraviesa el equipo. “Hay que aceptar el deporte y ser objetivos con la dinámica de puntos que llevamos. El empate de Gran Canaria tiene un valor grande porque es un rival que no suma de tres y que lucha por lo mismo que nosotros”.

Reparto de minutos muy ajustado en la delantera. “La delantera está bien, trabajando. Todos quieren minutos. El trabajo diario mejora cada semana. Necesitamos ajustar desde primera línea la presión y estamos trabajando en ello. El otro día tuvo un mano a mano Stoichkov. Zakaria en Andorra tuvo también una clarísima… Al final las ocasiones las estamos generando”

Lecturas positivas de la Copa del Rey. “ El equipo compitió al máximo nivel contra un equipo top mundial. Y con una alineación muy titular. Pero eso ya no vuelve”.

Necesidad de ganar en Almería. ”Hay que sumar de tres. El  colchón que teníamos con el séptimo clasificado se ha diluido y tenemos que volver a ganar. Cuando juegas contra rivales que luchan por lo mismo que tú es cierto que es importante no perder. El Almería tiene un gran potencial y hay que preparar un partido de mucha igualdad”. 

Sobre la vuelta de Loureiro. “Estoy contento con el partido de Lucas y Dani del otro día. Recuperamos a Lou así que decidiremos quiénes son los adecuados para salir de inicio”.

Importancia de alimentar la competencia interna: “Los entrenadores tenemos a un grupo de 24-25. Es difícil dar minutos a todo el mundo, pero sí que intentamos que se releven. Mula salió los últimos minutos y nos dio muchas cosas en esos últimos metros. Ellos lo tienen que entender así y se tienen que relevar contra la situación. Noe salió en un momento difícil. Nos dio continuidad con balón. Tiene una conducción brutal. Cada día entiende mejor qué es lo que le pedimos. Estoy muy contento con su rendimiento”.

