Escudero está listo, Villares entre algodones

Escudero, en el banquillo hablando con el exutillero del Deportivo, Suso Méndez Quintana

El Deportivo afronta las próximas jornadas pendiente de la evolución física de varios jugadores, con Sergio Escudero ya de vuelta a las convocatorias y con la atención puesta en Ximo Navarro y Diego Villares. El cuerpo técnico busca recuperar efectivos sin comprometer la salud de los futbolistas, tal y como explicó Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa al duelo ante la UD Las Palmas.

El técnico catalán dejó claro que la prioridad es evitar forzar regresos tras lesiones de cierta duración y afirmó que, aunque algunos jugadores llevaban ya varios días entrenando con normalidad junto al resto del grupo, su vuelta a la competición se decidiría por las sensaciones individuales en el día a día. “Son lesiones musculares y tendinosas, de larga duración. Hay que ir con cautela y no correr riesgos innecesarios”, señaló, insistiendo en una gestión prudente de los tiempos.

Escudero, de regreso en la Copa

Uno de los nombres propios en este proceso es el de Sergio Escudero. El lateral izquierdo cayó lesionado a mediados de octubre en el duelo ante el Racing de Santander, cuando sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. Esa lesión le obligó a parar durante todo el último trimestre del año, perdiéndose una parte importante de la competición y limitando las opciones del entrenador en el costado izquierdo de la defensa.

El pasado 7 de enero, Escudero completó un entrenamiento sin limitaciones tres meses después de su lesión, un paso clave dentro de su recuperación. Aunque no fue convocado para el partido liguero disputado en Gran Canaria, sí estuvo presente días después en la cita de Copa del Rey en la que los blanquiazules quedaron eliminados ante el Atlético de Madrid. No llegó a saltar al campo, pero estuvo calentando en la banda durante buena parte de la segunda mitad, lo que evidenció que su estado físico ya permite pensar en un regreso cercano a los terrenos de juego. “Está preparado para jugar. El otro día estaba la posibilidad de la prórroga y no queríamos correr riesgos. No sabíamos si estaba para tanto. Además, tal y como estaba el partido había la posibilidad de meter otro delantero. Pero ya está disponible”, explicó Hidalgo esta mañana.

De cara a este fin de semana, Escudero viajará con el equipo a Almería y su reaparición podría producirse en las próximas jornadas si las sensaciones continúan siendo favorables. Su vuelta supondría un refuerzo importante para el técnico catalán, especialmente en una posición en la que Quagliata acumula una gran carga de minutos, ya que lo ha jugado prácticamente todo en las últimas semanas.

Pendientes de Ximo y Villares

Además, Ximo Navarro también trabaja con normalidad sobre el césped de la Ciudad Deportiva. El lateral derecho avanza en su recuperación y su regreso a la dinámica competitiva también podría producirse este fin de semana, lo que permitiría ampliar las opciones defensivas del técnico y gestionar mejor las rotaciones en una plantilla exigida por la acumulación de partidos. “Veremos a ver cómo se va sintiendo. Es una cuestión más mental que otra cosa. La lesión está curada, pero son complicadas también a nivel anímico y hay que ver su confianza”, desveló Hidalgo.

Por otro lado, la principal incógnita en estos momentos está en Diego Villares. El centrocampista se retiró lesionado del partido ante la UD Las Palmas y no entró en la convocatoria para el compromiso copero. Tras el encuentro ante el cuadro colchonero, se ejercita con el grupo pero con atención a su evolución en los próximos días para saber si puede estar disponible ante el conjunto almeriense.