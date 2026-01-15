El próximo rival del Dépor, un equipo de rachas en su pico más bajo

Aridane y Gui Guedes se lamentan tras recibir un gol en el 2-1 del Almería en Málaga UD Almería

El Deportivo se medirá el sábado en Almería (21.00 horas) a un adversario que exhibe una trayectoria similar a la de los blanquiazules durante la temporada 2025-26. Ambas escuadras, instaladas en los puestos de playoff, se caracterizan por alternar largas rachas positivas y negativas. De hecho, tanto el equipo andaluz como el coruñés afrontan el próximo duelo inmersos en uno de sus picos más bajos del curso. El conjunto que dirige Rubi ha sumado cuatro de los doce últimos puntos en juego y ocho de los últimos 21, mientras que el bloque de Antonio Hidalgo encadena cinco jornadas sin ganar, con solo dos puntos de quince posibles.

Rojiblancos y blanquiazules abrieron la Liga en sintonías distintas. El cuadro coruñés se embolsó catorce de los primeros 18 puntos del curso (77,77%) al registrar cuatro victorias y dos empates. Los andaluces, sin embargo, iniciaron la temporada con más dudas y solo ganaron uno de los cinco primeros enfrentamientos, mientras que cosecharon dos empates y dos derrotas para exhibir un balance de cinco puntos de quince (33,33%).

En ese instante, se produjo un cambio de dinámicas y mientras que el Dépor sufrió su primera mini crisis, el Almería se mostró como una apisonadora en los dos meses siguientes. El cuadro andaluz enlazó nueve partidos sin morder el polvo en los que registró siete victorias y dos empates.

Sporting (2-1), Las Palmas (0-1), Zaragoza (4-2), Castellón (1-0), Eibar (3-1), Cádiz (3-0) y Leganés (0-3) sucumbieron a manos de los de Rubi entre el 20 de septiembre y el 22 de noviembre. Además, los rojiblancos arrancaron sendos empates en Riazor (1-1) y Córdoba (1-1) para obtener un balance de 23 puntos de 27 (85,18%).

El Deportivo, por su parte, exhibió una serie de cinco encuentros sin saborear el triunfo entre las jornadas séptima y undécima. Registró tres empates a un gol ante Eibar, Almería y Valladolid, y perdió en Málaga (3-0) y Santander (2-1).

El equipo de Antonio Hidalgo reaccionó con su mejor pico de forma de toda la temporada. Ganó a Zaragoza (0-2), Cultural Leonesa (3-0), Córdoba (1-3), Ceuta (2-1) y Albacete (0-2) de manera consecutiva. Una serie que le permitió liderar la clasificación junto al Racing de Santander.

Sin embargo, el cuadro herculino se ha desinflado en las cinco últimas citas, en las que primero encadenó tres derrotas ante Castellón (1-3), Real Sociedad B (0-3) y Andorra (1-0), a las que han seguido los empates frente al Cádiz (2-2) y Las Palmas (1-1).

En el caso del Almería, tras aquellos 23 puntos de 27 posibles, la reanudación del partido aplazado en Ceuta puso fin a su exitosa racha el 26 de noviembre con un 3-2. Fue el inicio de una racha irregular que se ha completado con dos derrotas más, dos empates y dos triunfos para sumar ocho puntos de los últimos 21. Cerró 2025 con las derrotas ante Burgos (1-2) y Málaga (2-1) y ha dado la bienvenida a 2026 con un triunfo sobre el Granada (3-2) y un empate en el campo del Mirandés (2-2). Cuatro puntos de los últimos doce.