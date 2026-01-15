El muro ante el top 6 que el Dépor intentará derribar en Almería

Luismi Cruz encara al portugués André Horta durante el Deportivo-Almería de la primera vuelta en Riazor Javier Alborés

El Deportivo arrancará la segunda vuelta de la temporada 2025-26 este sábado con la necesidad de romper el muro infranqueable en el que se han convertido las otras cinco escuadras con las que integra el top 6 de Segunda División. El conjunto de Antonio Hidalgo ha alcanzado el ecuador de la competición instalado en el quinto puesto, pero su buena clasificación no se debe a su rendimiento frente a los rivales directos por el ascenso, sino todo lo contrario. El bloque coruñés ha sido incapaz de ganar a los otros equipos que ocupan puestos de ascenso directo o de playoff. De hecho, es el equipo de los seis primeros clasificados que exhibe un peor balance de puntos frente a las escuadras de la parte alta de la tabla.

Racing de Santander y Las Palmas, colíderes con 38 puntos, son las escuadras instaladas en las plazas de ascenso directo, tras haberse celebrado las 21 primeras jornadas del curso. A rebufo de cántabros y canarios se encuentran el Almería, próximo rival del Deportivo, que suma 36 unidades, Castellón, con 35 puntos, Dépor y Cádiz, ambos con 34. Son los equipos que integran el top 6 de la Liga.

Tres empates y dos derrotas ha registrado el cuadro blanquiazul ante los otros cinco equipos instalados en la zona de privilegio durante la primera vuelta. El primero de los rivales de la parte alta contra los que se midieron los herculinos fue precisamente el Almería, contra el que lograron un 1-1 en Riazor en la octava jornada. Bonini abrió el marcador en el primer tiempo, pero Yeremay igualó el duelo en el minuto 62. Los otros dos empates se produjeron precisamente en las dos últimas jornadas de la primera vuelta. El pasado 4 de enero, el Cádiz consiguió llevarse un punto del estadio coruñés (2-2), gracias a un tanto de Tabatadze en el minuto 85. Y seis días después, los deportivistas se adelantaron en Las Palmas con una diana de Villares en el minuto 22, pero Jesé Rodríguez firmó el 1-1 definitivo al borde del descanso.

Las otras dos escuadras de la zona noble, Racing y Castellón, se impusieron a los blanquiazules, 2-1 y 1-3, respectivamente.

Tres puntos de quince

Tres puntos de quince posibles, con una media de 0,6 por partido, frente a los otros seis primeros clasificados ha conseguido el Dépor. Se trata de la media más baja de los equipos de arriba y la quinta peor de toda la Segunda División.

Solo Eibar —decimosexto clasificado—, Mirandés —colista—, Leganés —decimosegundo— y Huesca —decimonoveno— lucen unos números peores frente a los seis primeros. La media más baja la comparten Eibar y Mirandés, con 0,33 puntos en sus seis duelos ante los primeros, con dos de 18 posibles. Dos empates y cuatro derrotas lucen vascos y castellanos.

El cuadro armero obtuvo uno de sus dos puntos precisamente en la visita del Dépor a Ipurua (1-1), donde Yeremay, de penalti, adelantó a los blanquiazules, pero Adu Ares equilibró el choque en el 93. Su otro empate también fue en casa ante el Castellón (0-0). Los vascos perdieron contra los otros cuatro: Cádiz (1-0), Las Palmas (3-1), Almería (3-1) y Racing (4-0).

En el caso del Mirandés, arrancó un 0-0 en Las Palmas y un 2-2 el pasado sábado en Anduva ante el Almería. Sin embargo, mordieron el polvo frente a Cádiz (1-0), Deportivo (1-5), Racing de Santander (1-3) y Castellón (3-1).

Huesca y Leganés, por su parte, han cosechado tres empates y tres derrotas en los duelos que han protagonizado frente a las seis primeras escuadras de Segunda División para reflejar una media de 0,5 puntos por partido.

El cuadro oscense, al que el Dépor infligió una de las dos mayores goleadas que ha logrado este curso (4-0), junto al 1-5 que le metió al Mirandés, perdió también ante el Cádiz (1-0) y el Castellón (4-1), mientras que empató con Las Palmas (1-1), el Almería (0-0) y el Racing de Santander (1-1).

En el caso de los pepineros, igualaron con Dépor (2-2), Cádiz (1-1) y Racing en El Sardinero (1-1), mientras que perdieron, con sendos 0-1, frente a Las Palmas y Castellón, y el Almería les endosó un 0-3.

El líder, el mejor

El Racing, líder de la categoría de plata, es precisamente el que se ha mostrado más fuerte en los enfrentamientos contra las otras cinco escuadras del top 6. Cuatro victorias y una sola derrota lucen los santanderinos para sumar doce puntos de quince posibles y una media de 2,4 por partido. Las Palmas, con quien comparte liderato, fue el único rival de los de arriba que logró tumbar a los racinguistas (3-1), en un duelo en el que se adelantó el equipo cántabro con un gol de Villalibre en el minuto 13, pero en el que remontaron los amarillos con un doblete de Mika Mármol y una diana de Ale García.

Los otros cuatro sucumbieron a manos del conjunto que dirige José Alberto: Castellón (3-1), Almería (2-3), Deportivo (2-1) y Cádiz (2-3).

El segundo de los seis primeros clasificados de la categoría que mejor ha exprimido sus duelos ante las otras cinco escuadras de la zona de ascenso es precisamente el rival de los blanquiazules de este sábado, el Almería. El equipo que entrena Rubi ha sumado diez puntos de quince posibles, con una media de dos por encuentro, gracias a su balance de tres triunfos, un empate y una derrota.

Los rojiblancos tan solo mordieron el polvo contra el líder, el Racing de Santander (2-3). Fue en la cuarta jornada. Desde entonces, ninguno de los otros cuatro rivales directos ha sido capaz de vencerles. El Dépor al menos obtuvo un punto frente al equipo andaluz en Riazor (1-1), mientras que los almerienses ganaron en Las Palmas (0-1), al Castellón (1-0) y al Cádiz (3-0) durante la primera vuelta.

Este fin de semana arranca la segunda mitad del campeonato y lo hará con ese Almería-Dépor en el que los de Rubi tratarán de mantener su buena racha frente a los otros principales candidatos al ascenso, mientras que el conjunto de Hidalgo intentará derribar el muro en el que se han convertido las citas ante los otros equipos del top 6 con su primera victoria del curso contra uno de los rivales que han alcanzado el ecuador de la Liga instalados en puestos de ascenso directo y playoff.

El siguiente de los seis primeros que más jugo ha sacado a los duelos con los equipos de la zona de privilegio es Las Palmas. Los canarios han obtenido siete puntos de quince posibles, con una media de 1,4 por encuentro. Dos triunfos —contra Cádiz (1-0) y Racing (3-1)—, un empate —ante el Deportivo (1-1) la pasada jornada— y dos derrotas —frente al Almería (0-1) y el Castellón (1-0)— es el balance del bloque de Luis García en sus duelos con los de arriba.

Posteriormente se sitúa el Castellón. Los orelluts registran dos victorias y tres derrotas contra los otros principales candidatos al ascenso. Seis puntos de quince posibles para una media de 1,2 por partido.

La escuadra castellonense se impuso a Las Palmas (1-0) y Deportivo (1-3) de manera consecutiva, mientras que mordió el polvo en Santander (3-1), Almería (1-0) y Cádiz (2-0).

El Cádiz, por su parte, luce una media de 0,8 puntos ante los rivales del top 6, al haber obtenido un triunfo, un empate y tres derrotas. Los amarillos cayeron frente a Las Palmas (1-0), Almería (3-0) y Racing (2-3), igualaron en Riazor (2-2) y vencieron al Castellón (2-0).

Al acecho

El Málaga y el Burgos, séptimo y octavo en la clasificación con 32 puntos, a dos del playoff, se encuentran entre los que registran una mejor media de puntos ante los seis primeros clasificados. Ambos han logrado nueve de 18 puntos posibles, con una media de 1,5. Esta cifra les sitúa tras el Racing y el Almería y por delante de Las Palmas.

El Valladolid, instalado en el decimotercer puesto de la Liga, acompaña a malacitanos y burgaleses, también con nueve puntos ante los de arriba.