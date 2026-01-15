Antonio Hidalgo recupera a Villares y tiene a toda la plantilla disponible para Almería

Diego Villares celebra su gol ante la UD Las Palmas Fernando Fernández

Antonio Hidalgo vuelve a contar con todos los jugadores de la plantilla a su disposición para el partido del sábado a las 21.00 horas frente al Almería. Un rival directo en la pelea por el ascenso al que el técnico catalán alabó por su riqueza de variaciones cada fin de semana.

Hidalgo: "En Almería hay que sumar de tres, el colchón con el séptimo ha desaparecido" Más información

Diego Villares, que no entró en la convocatoria de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, fue la principal novedad en la sesión matutina fría y lluviosa en Abegondo. El club herculino estaba pendiente de su evolución en la recta final de esta semana. Finalmente, el de Vilalba podrá viajar a Almería junto al resto de la expedición.

El entrenador blanquiazul también recupera para la causa a Miguel Loureiro, que cumplió sanción por acumulación de tarjetas amarillas en Gran Canaria. El cercedense es uno de los indiscutibles en los planes del de Granollers. Hasta antes del duelo contra las Palmas era el único futbolista del primer equipo que había disputado todos los minutos en Liga (1800 en total). Solo Germán Parreño le aguantó el pulso. Hasta la llegada de Álvaro Ferllo, el guardameta alicantino acumulaba pleno de minutos bajo la portería blanquiazul.

Quien podría reaparecer sobre el césped tras varios meses de lesión es Sergio Escudero. El lateral izquierdo ya está plenamente recuperado de su dolencia en el bíceps femoral del muslo derecho. El martes en Riazor ya se le vio calentar sobre la banda, pero Hidalgo optó por no correr ningún tipo de riesgo.

Los fabrilistas Bil Nsongo y Noé Carrillo también formaron parte del penúltimo entrenamiento de la semana. Hoy a las 08.45 horas el equipo hará su última sesión preparativa al encuentro en el Almería Stadium. Al finalizar, los convocados se desplazarán hasta el aeropuerto de Alvedro y volarán rumbo al sureste de España para abrir la segunda vuelta de la competición regular.