Villares, en el once de LaLiga Hypermotion de la última jornada de la primera vuelta

Yeremay, Villares, Mella y Quagliata celebran el gol del '8' ante Las Palmas en Gran Canaria Fernando Fernández

El gran partido que completó el deportivista Diego Villares en el estadio de Gran Canaria el pasado sábado ha servido al mediocampista blanquiazul para ser incluido por LaLiga Hypermotion en el mejor once de la última jornada de la primera vuelta en Segunda División.

El futbolista vilalbés adelantó al Deportivo en el marcador con un espectacular gol de chilena en el minuto 22. Un tanto que, sin embargo, no sirvió a los herculinos para lograr una victoria en el campo de Las Palmas, ya que Jesé Rodríguez certificó el 1-1 definitivo en los instantes finales de la primera parte.

Villares, un todoterreno que aporta en todos los aspectos del juego, no solo fue el encargado de materializar la única diana del Dépor frente al conjunto amarillo, sino que destacó tanto en la creación del juego como en labores de contención. Exhibió un 87% de acierto en los pases al completar trece de los quince que intentó. Y contribuyó en defensa con siete acciones importantes: Recuperó tres balones, interceptó dos acciones ofensivas de Las Palmas y efectuó tres despejes.

El jugador del Deportivo ha sido incluido, por LaLiga, en la medular junto a Morante, del Burgos, y Roberto López, quien puso el broche al 3-0 del Leganés contra el Valladolid. El mejor once de la jornada 21 de Segunda División se completa con el portero del Leganés Juan Soriano, los defensas Carlos Isaac (Córdoba), Aitor Córdoba (Burgos), Marvel (Leganés) y Álex Muñoz (Almería), así como con los atacantes Chupe (Málaga), Kodro (Zaragoza) y Jesé (Las Palmas).