Opinión | La interpretación arbitral

Dávid Hancko presiona a Altimira durante el partido copero entre Deportivo y Atlético del pasado martes en Riazor QUINTANA

A veces se le quitan a uno las ganas de fútbol. Más allá de los errores arbitrales que son imposibles de evitar, que no son pocos, está la diferencia de criterio entre los colegiados, ya sean los que están en el terreno de juego, en la sala VOR o comentando la retransmisiones en directo y las tertulias post-partido. Unos defienden una decisión al tiempo que otros afirman que señalarían todo lo contrario. También, incluso, los hay que elegirían el camino del medio.

Es tal la inconcreción del reglamento del fútbol, una normativa tan abierta a la interpretación, que hemos llegado a estos extremos. Unos extremos en los que se culpa al VAR de que cada vez haya más errores arbitrales, cuando el vídeo arbitraje es una herramienta que al menos ha mandado a mejor vida el error más imperdonable que existía: conceder gol cuando un balón no entra en la portería y no darlo por válido cuando sí traspasó la línea. No es la única mejora con respecto al fútbol pre-VAR, pero algunos parece que desean que vuelvan las mayores injusticias y otros deben tener miedo a perder su trabajo. No creo que llegue el día en que una maquina arbitre un partido por sí misma. O al menos creo que no voy a presenciar ese momento.

Claro que hay más condicionantes que en nada ayudan a que podamos evitar exclamaciones malsonantes cuando estamos viendo un partido, sea del equipo de nuestros amores o no. Esas charlas arbitrales a comienzo de la temporada con los colegiados diciendo “por esto ahora vamos a pitar fuera de juego posicional cuando antes no lo era” o “todas las manos en el área, intencionadas o involuntarias, serán penalti” solo consiguen marear a futbolistas y seguidores. Ya sé que tienen toda la mejor intención, para dejar claro qué se puede hacer y qué no. El problema es que crean un reglamento específico para una competición que en la mayor parte de los casos no se aplica en otra. En resumen, que lo que es mano en LaLiga quizá no lo sea en la Premier y en la fase de clasificación del Mundial en Sudamérica, pero sí en la de Europa. Por ejemplo.

La disparidad de opiniones sobre la falta de Noubi sobre Johnny Cardoso y la maniobra de Dávid Hancko ante la barrera deportivista en el partido copero del martes en Riazor pone una vez más de manifiesto varias realidades. Una, que da la impresión de que nadie está interesado en perfeccionar el reglamento, para poder aplicarlo en función de unos intereses u otros. Dos, que el fútbol, con VAR o sin él, va a seguir siendo como toda la vida: seguir disponiendo de la posibilidad de la interpretación para favorecer al grande.