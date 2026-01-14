Las tres claves de Álex Suárez del Dépor-Atlético de Madrid

Deportivo y Atlético protagonizaron un encuentro igualado PATRICIA G. FRAGA

1. Salida notable. Buena puesta en escena del Depor en Riazor. De las mejores de la presente temporada. El equipo se mostró con energía, ambicioso, emparejado en la presión y ganador de duelos en casi todas las zonas del terreno de juego. Esta es la línea a seguir en Riazor para el resto de la temporada.

2. Desempeño colectivo. Gran trabajo de todo el equipo, especialmente de la parte defensiva. Muy atentos a las jugadas en transición ofensiva del Atleti, excepcional en la defensa de área y también en esta ocasión con buen manejo de balón en zonas de inicio. Salía de la presión con solvencia y criterio.

3. Magia de Griezmann. Los partidos tan igualados suelen decidirse por un golpe de suerte o por la aparición del talento. La magia de Griezmann decantó el partido para los colchoneros. El Depor la tuvo anteriormente pero perdonó. Luego, con el marcador a favor, el Atlético es maestro en el aspecto defensivo.