La Copa del Rey devuelve al buen Dépor

Los jugadores del Deportivo, ovacionando y despidiendo a la afición tras el apoyo ofrecido contra el Atlético Quintana

No valía tres puntos para acercarse a Primera División. No estaba en juego la escalada hacia la cima. Y quizá por eso el Deportivo volvió a ser el Deportivo que encandiló en las jornadas iniciales de liga. Sin el yugo de la clasificación apretando, con un horizonte que enseñaba un extraordinario botín en cuanto a orgullo y repercusión, el conjunto blanquiazul volvió a encontrarse con el reflejo de su mejor versión cuando se miró en el espejo de la Copa del Rey.

No todo fue fruto de la atmósfera propia de estos partidos, en los que el ‘pequeño’ —si es que cabe ese adjetivo vinculado al nombre del Deportivo— se crece por medirse al ‘grande’. Por supuesto que en este tipo de contextos, con la activación por las nubes, es más fácil extraer un plus difícil de encontrar en el rutinario día a día liguero. Pero lo que sucedió el pasado martes en Riazor fue mucho más que eso.

Contra el Mallorca, en la tercera ronda copera, el Dépor logró subsistir ante un equipo de superior categoría. Y al final, acabó aprovechando su momento, empujado por las revulsivas ideas de Mario Soriano y Luismi Cruz y la energía de Noé Carrillo y Bil Nsongo. Después de dos derrotas en liga, fue un subidón de autoestima que luego no tuvo traslado a la competición de la regularidad, pues el Deportivo acabó el año en Andorra perpetrando uno de sus peores partidos del curso.

Poco que ver tuvo el encuentro contra el Atlético de Madrid con respecto a la ronda anterior. Porque el Deportivo compitió de maravilla frente al tercer equipo de España, cuarto en la clasificación actual de la Liga EA Sports y octavo en la Champions League.

Fue un Atleti rácano y sin ideas el que se vio en Riazor. Capaz de disponer de alguna ocasión, pero ni mucho menos superior al Dépor. Resolvió una genialidad de Griezmann, pero el equilibrio desde la personalidad propia no fue un tema menor. El equipo blanquiazul pudo jugar desde un complejo de inferioridad limitante o enfocar el partido directamente desde la inferioridad. Pero hizo todo lo contrario: se expresó en su esencia.

El juego le permitió además reconectar con Riazor y ofrecer algunas óptimas versiones individuales de futbolistas que pueden sumar y ayudar a elevar el nivel. Estas fueron algunas de las claves del buen Dépor que la Copa del Rey devolvió a escena.

Sueltos con balón

Venía teniendo muchos problemas el Deportivo para gestionar la pelota. Si el rival le iba a buscar arriba, no lograba salir con el balón jugado. Si le esperaba en bloque medio, bien junto, tapándole líneas de pase, dudaba acerca de cómo progresar. Si el contrario aguardaba bajo, cerca de su área, tenía problemas para sumar pases con paciencia en campo contrario y encontrar la situación propicia para profundizar.

Todo lo contrario sucedió contra el Atlético de Madrid. Porque a pesar de que el conjunto colchonero tuvo ligeramente más el balón que el Deportivo, el bloque dirigido por Antonio Hidalgo logró optimizar sus momentos ofensivos.

Tuvo paciencia para atraer la presión del rival y atrevimiento para jugar en corto e incluso por dentro. Con José Ángel Jurado y Charlie Patiño enfocados en aportar claridad en los primeros pases, Mario Soriano pudo intervenir más alto y ejercer de bisagra para acelerar más que para arrancar. Junto a él, Zakaria Eddahchouri acudió de manera notable a los apoyos.

El Dépor, que venía de concretar únicamente 58 pases en la mitad rival y 14 en el último tercio en Las Palmas, logró acertar 182 conexiones más allá de la línea de mediocampo frente al Atleti, se fue hasta los 491 pases intentados y 442 totales y le discutió la posesión (48-52) al rival.

Todo eso se tradujo en 10 remates, un volumen notable —y superior al de muchos de los últimos partidos de liga— teniendo en cuenta la línea defensiva que estaba enfrente y que, aunque el contrario le fue a buscar arriba, lo hizo sin desvestirse atrás.

Las individualidades

Todas esas notas positivas con balón se tradujeron en actuaciones individuales que llamaron la atención. Con un once mixto entre titulares afianzados y suplentes meritorios, fueron varios los futbolistas que levantaron la mano. El caso más evidente fue el de Lucas Noubi, que venía de dejar dudas en Gran Canaria y firmó un partido colosal para liderar a una jovencísima zaga.

También destacaron el resto de defensas con y sin balón. Barcia recuperó una versión más cercana a la de sus grandes momentos con el Dépor, Altimira volvió a ser determinante en el inicio de juego y Quagliata aportó soluciones constantes con sus carreras por la izquierda.

Mientras, Zaka no terminó de encontrar el gol, pero sí fue un delantero capaz de generar ventajas lejos del área y darle oxígeno al equipo con sus apoyos y sus rupturas, algo inhabitual en liga. Lo mismo que Samuele Mulattieri, que entró y se pareció a ese punta dominante y clarividente con balón que fue al principio del curso.

Por último, Noé Carrillo volvió a levantar la mano en Copa del Rey para ofrecerse a Hidalgo como solución también en liga.

Una presión contagiante

La fase ofensiva fue una de las caras de una moneda que, esta vez sí, tuvo valor. El reverso, también positivo, fue el trabajo sin balón del equipo herculino.

El Dépor volvió a recuperar esa presión alta de los albores del curso. Ordenado, agresivo y con convicción, el equipo herculino trató de ir arriba para robar o, al menos, incomodar la salida de un Atleti que no jugó, ni mucho menos, a placer. No importaba emparejar si a cambio se generaba estrés en el rival.

Cuando no lograba recuperar, llegaba la segunda parte de la ecuación: replegar. El equipo coruñés fue un conjunto que priorizó no desestructurarse, pero estuvo lejos de la pasividad que ha ofrecido en otros encuentros.

“Con esto nos va a llegar a competir mejor de domingo a domingo. Tenemos que elevar esa intensidad y mantenerla 90 minutos, también con balón. Esto nos pone un punto de partida para saber que con esta intensidad va a ser difícil ganarnos”, explicaba Hidalgo al término del encuentro, en una evidencia de que ese nivel de activación es el que exige el preparador también en el día a día para que su equipo se parezca a lo que él quiere.

La conexión con Riazor

A Coruña vivió su mejor noche de fútbol desde el ascenso a Segunda División. Aquel día de mayo contra el Barça Atlètic fueron 31.384 los espectadores que se dieron cita en Riazor. Contra el Atlético, la cifra se elevó hasta los 28.577, un dígito muy superior a cualquiera del pasado curso (el máximo se fijó en unos 26.500, contra el Racing) y de este (casi 26.000, frente al Burgos).

Pero no solo fue el número. El equipo, con su empuje con y sin balón, contagió a una afición que vibró pese a la derrota prácticamente más que en cualquier otro partido de liga de esta temporada.

“Es una suerte vivir este tipo de ambientes, les agradezco que nos empujen así, porque cuando lo hacen somos muy poderosos. Hemos conectado muy bien. El estadio es lo que reclama, ese esfuerzo y creo que hemos estado de diez”, explicaba el técnico deportivista al término del choque.

Quizá no fue la primera gran noche en Riazor para Hidalgo y los suyos este curso, pues esa experiencia ya se había quedado el día del pase contra el Mallorca. Pero la magia de la Copa y la elevación de las prestaciones del equipo volvió a identificar al conjunto herculino con su afición. La hinchada salió con la cabeza alta. Y ahora, espera volver a hacerlo el sábado tras el encuentro en Almería.