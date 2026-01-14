José Ángel, sobre la polémica de la falta de Griezmann: "Se lo hemos dicho al árbitro cuando ha puesto la barrera"

Griezmann y José Ángel, junto al cuarteto arbitral antes del Dépor-Atlético Quintana

José Ángel se mostró orgulloso de la imagen de la escuadra coruñesa frente a un rival de Champions League, como el Atlético, y puso en duda la validez del gol de falta de Griezmann, debido a la colocación de los jugadores rojiblancos cuando el francés lanzó el libre directo.

Derrota, pero el rendimiento refuerza al equipo de cara a Almería: “Por supuesto que sí. Confirmando el buen trabajo diario que hace este equipo. Se vio un buen partido, es una pena que al final no pudiéramos tener alguna ocasión más o darles algún susto más, pero sabíamos el equipo que teníamos enfrente. Agradecidos por el apoyo y ahora a centrarnos en el Almería”.

Desmelenados ante un rival superior: “Es una competición diferente, un rival diferente. Nos hemos enfrentado a equipos de mayor categoría y se respira otro ambiente. Sabemos cuál es nuestro objetivo y ojalá esto nos sirva para los siguientes partidos que nos vienen en Liga”.

Señalización de la falta del árbitro, tras dejar seguir: "Mi impresión es que Cardoso la pasa y ahí es cuando le hacemos la falta, cuando la ha pasado ya, y el otro tira mal. Tengo la impresión de que si la hubiera metido por la escuadra, no la habría parado y pitado la falta. Pero luego metió ese gol por la escuadra”.

Un rival de Champions: “Es lo que habíamos trabajado. Era importante tener el balón y hacerles correr a ellos. Sabíamos la importancia de mantener la pelota y por momentos lo hemos conseguido, hemos tenido momentos de estar a gusto en el campo y por eso hemos competido hasta el final”.

Polémica por la posición de algún rojiblanco en el lanzamiento de la falta: “Se lo hemos dicho al árbitro cuando ha puesto la barrera y ha pintado la línea en el césped. No sé si estaba bien. Me ha parecido y se lo hemos dicho, pero no podemos hacer mucho más con respecto a eso”.