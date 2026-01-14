Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Esta es la playlist que Yeremay pidió para vencer al Atlético de Madrid

El jugador canario remitió al Dj del partido una larga lista de temas motivacionales que recogía las peticiones de todo el vestuario

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/01/2026 14:43
Yeremay, ante Marcos Llorente durante el Dépor-Atlético
Yeremay, ante Marcos Llorente durante el Dépor-Atlético
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Que la visita del Atlético de Madrid a Riazor era una noche excepcional para la afición lo demostró el hecho de que más de 28.500 personas crearan una atmósfera que la prensa nacional calificó “de Primera”. Sin embargo, que esa magia llegó al vestuario se evidenció desde antes de saltar al terreno de juego. Por ejemplo, en las cuestiones motivacionales y en cómo cuidar cada detalle para reducir la distancia respecto a un equipo Champions.

Yeremay Hernández, que apenas disfrutó de media hora con el balón en juego, se dirigió tanto al speaker como al Dj para cuidar el ambiente desde el vestuario: una veintena de canciones con las que amenizar el calentamiento, y también a los aficionados. Hay un poco de temas actuales, algo de reguetón y, sobre todo, mucho remix para que el trasero no se quede en el asiento. Hasta el 'Sweet Caroline', un clásico de los campos ingleses, pasó por la máquina de remix y la versión de DJ Ötzi.

Aunque Yeremay ejerció de mensajero, esos 17 temas son una puesta en común de los jugadores del Dépor, a los que les faltó muy poco y les sobró un gol de dudosa legalidad para tener que crear una banda sonora posterior de celebración. Pero para eso ya habrá tiempo.

La música está presente en la plantilla e incluso en ocasiones los jugadores han desvelado cuáles son aquellas canciones que no pueden faltar en el vestuario. Un secreto que desvelaron en el pasado Dani Barcia y José Ángel Jurado, al respecto de esos temas con los que los blanquiazules calientan antes de los partidos. 

Los jugadores del Deportivo, celebrando uno de los goles en Albacete

José Ángel y Barcia desvelan las tres canciones más escuchadas en el vestuario del Deportivo

Más información

El año del ascenso, el Mambo de Kiko Rivera se convirtió en el himno del equipo blanquiazul. Una canción presente tras los partidos, como celebración, y que también cantaron a pleno pulmón, micrófono en mano jugadores como David Mella, el día que se festejó la promoción a Segunda. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Mulattieri y Eddahchouri, durante el partido contra Las Palmas

Baile de sillas en la delantera del Dépor
Zeltia Regueiro
Un aficionado con una bufanda conmemorativa del Dépor-Atlético

El club califica de éxito rotundo la iniciativa de confirmación de asientos
Zeltia Regueiro
Edward Cedeño, cedido al Albacete por Las Palmas

El Albacete se adelanta a la posible salida de Riki y logra la cesión de un mediocentro
Bea Arrizado
Mulattieri, lamentándose durante la celebración del gol del Atlético de Madrid

La regla que pone en duda la legalidad del gol de Griezmann que eliminó al Dépor... y que le benefició en Fuenlabrada
Xurxo Gómez