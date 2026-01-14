Yeremay, ante Marcos Llorente durante el Dépor-Atlético Quintana

Que la visita del Atlético de Madrid a Riazor era una noche excepcional para la afición lo demostró el hecho de que más de 28.500 personas crearan una atmósfera que la prensa nacional calificó “de Primera”. Sin embargo, que esa magia llegó al vestuario se evidenció desde antes de saltar al terreno de juego. Por ejemplo, en las cuestiones motivacionales y en cómo cuidar cada detalle para reducir la distancia respecto a un equipo Champions.

Yeremay Hernández, que apenas disfrutó de media hora con el balón en juego, se dirigió tanto al speaker como al Dj para cuidar el ambiente desde el vestuario: una veintena de canciones con las que amenizar el calentamiento, y también a los aficionados. Hay un poco de temas actuales, algo de reguetón y, sobre todo, mucho remix para que el trasero no se quede en el asiento. Hasta el 'Sweet Caroline', un clásico de los campos ingleses, pasó por la máquina de remix y la versión de DJ Ötzi.

Aunque Yeremay ejerció de mensajero, esos 17 temas son una puesta en común de los jugadores del Dépor, a los que les faltó muy poco y les sobró un gol de dudosa legalidad para tener que crear una banda sonora posterior de celebración. Pero para eso ya habrá tiempo.

La música está presente en la plantilla e incluso en ocasiones los jugadores han desvelado cuáles son aquellas canciones que no pueden faltar en el vestuario. Un secreto que desvelaron en el pasado Dani Barcia y José Ángel Jurado, al respecto de esos temas con los que los blanquiazules calientan antes de los partidos.

El año del ascenso, el Mambo de Kiko Rivera se convirtió en el himno del equipo blanquiazul. Una canción presente tras los partidos, como celebración, y que también cantaron a pleno pulmón, micrófono en mano jugadores como David Mella, el día que se festejó la promoción a Segunda.