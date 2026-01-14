Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor cierra la puerta a la salida de Mulattieri

El club no contempla desprenderse del delantero italiano en este mercado de invierno

Esther Durán
14/01/2026 18:27
Mulattieri en el encuentro copero ante el Atlético de Madrid
Mulattieri en el encuentro copero ante el Atlético de Madrid
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Deportivo no contempla la salida de Samuele Mulattieri en este mercado de invierno. Así lo aseguran fuentes del club consultadas por DXT Campeón, que especifican que en la entidad no existe interés alguno en desprenderse del punta italiano, cedido en el Dépor desde el pasado verano por parte del Sassuolo.

La respuesta reafirma la postura pública del director de fútbol del Deportivo, Fernando Soriano, que la pasada semana recalcó en rueda de prensa que la institución no buscaba una salida para Mulattieri y el transalpino tampoco había pedido abandonar el club.

El delantero, cuya presencia ha sido intermitente, volvió a tener minutos ante Las Palmas en el último partido de Liga y también este martes en Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. El ariete está cedido por el Sassuolo con una opción de compra en caso de ascenso de los blanquiazules a Primera División. En las últimas semanas, Bil Nsongo le había ganado la partida en la rotación, pero contra el cuadro pío-pío el transalpino fue el elegido por Antonio Hidalgo, por delante del ariete el Fabril, para saltar al campo en la segunda parte. Aunque ante el Atlético ambos tuvieron minutos, Mulattieri entró al terreno de juego antes (m.57) que el camerunés (m.84).

Mulattieri y Eddahchouri, durante el partido contra Las Palmas

Baile de sillas en la delantera del Dépor

Más información

El club, que tiene atado a Riki para junio de este año, siempre ha manifestado que no quiere descapitalizar el equipo y que en el mercado solo buscará mejorar, si aparece una oportunidad, alguna demarcación que pueda estar más necesitada de refuerzos. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

De la Fuente se marcha al Almería

De la Fuente, cedido por el Leganés al Almería
Agencias
Dávid Hancko presiona a Altimira durante el partido copero entre Deportivo y Atlético del pasado martes en Riazor

Opinión | La interpretación arbitral
Sergio Baltar
Noé Carrillo en el partido contra el Atlético

A falta de Riki, Noé levanta la mano y pide paso
Lucía Dávila
Jugadoras del Deportivo hacen piña en Riazor en la previa al partido ante el Atlético de Madrid

Riazor ya es ese escenario que hace temblar a los grandes
Bea Arrizado