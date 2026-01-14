Mulattieri en el encuentro copero ante el Atlético de Madrid Patricia G. Fraga

El Deportivo no contempla la salida de Samuele Mulattieri en este mercado de invierno. Así lo aseguran fuentes del club consultadas por DXT Campeón, que especifican que en la entidad no existe interés alguno en desprenderse del punta italiano, cedido en el Dépor desde el pasado verano por parte del Sassuolo.

La respuesta reafirma la postura pública del director de fútbol del Deportivo, Fernando Soriano, que la pasada semana recalcó en rueda de prensa que la institución no buscaba una salida para Mulattieri y el transalpino tampoco había pedido abandonar el club.

El delantero, cuya presencia ha sido intermitente, volvió a tener minutos ante Las Palmas en el último partido de Liga y también este martes en Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. El ariete está cedido por el Sassuolo con una opción de compra en caso de ascenso de los blanquiazules a Primera División. En las últimas semanas, Bil Nsongo le había ganado la partida en la rotación, pero contra el cuadro pío-pío el transalpino fue el elegido por Antonio Hidalgo, por delante del ariete el Fabril, para saltar al campo en la segunda parte. Aunque ante el Atlético ambos tuvieron minutos, Mulattieri entró al terreno de juego antes (m.57) que el camerunés (m.84).

El club, que tiene atado a Riki para junio de este año, siempre ha manifestado que no quiere descapitalizar el equipo y que en el mercado solo buscará mejorar, si aparece una oportunidad, alguna demarcación que pueda estar más necesitada de refuerzos.