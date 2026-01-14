Mi cuenta

Dépor

El club califica de éxito rotundo la iniciativa de confirmación de asientos

Hubo 28.577 aficionados en el Dépor-Atlético, la mayor asistencia de la temporada

Zeltia Regueiro
14/01/2026 16:38
Un aficionado con una bufanda conmemorativa del Dépor-Atlético
Patricia G. Fraga
Más de 28.000 seguidores presenciaron la derrota por la mínima del Deportivo ante el Atlético (0-1). Un total de 28.577 según datos facilitados por el club, récord de la temporada y después de que la entidad llevase a cabo para este partido una iniciativa por la que pedía a sus socios que comunicasen su asistencia al encuentro copero. 

Una petición que fue acogida, en un principio, con disparidad de opiniones por parte de la hinchada. Y es que la confirmación se tenía que realizar, en un principio, sin conocer el horario del partido copero. Finalmente, el club amplió el plazo. El Dépor justificaba esta medida para favorecer que Riazor se llenase de deportivistas. De la confirmación de la asistencia solo estaban exentos los socios mayores de 65 años y los Socios de Oro. Ya con los números en la mano, el club considera que la medida ha sido un éxito, ya que se ha superado la afluencia de 17.875 espectadores de la pasada ronda, ante el Mallorca. No obstante, ese partido se jugó a las 19.00 horas, un horario más complicado para aquellos que trabajaban en horario vespertino ese martes 16 de diciembre. 

La afición del Deportivo durante el partido de Copa contra el Atlético

ASÍ LO VIVIÓ RIAZOR | Entrega, ilusión y orgullo hasta el último aliento

 La asistencia en el duelo contra los rojiblancos adelanta, además, a la que hasta ahora era la mejor cifra del curso: los 25.860 espectadores que presenciaron el Dépor-Burgos, de la segunda jornada, la primera en Riazor del presente curso. El club abrió, además, un periodo de compra de entradas preferente para sus socios, que podían adquirir hasta dos tickets para el encuentro copero. 

La asistencia media de Riazor este curso es de 23.081 espectadores (contando los partidos de Copa del Rey) y desde el club celebran que el deportivismo haya respondido con compromiso a la llamada. Una fidelidad al equipo que se mantiene en el tiempo y que no es exclusiva de un solo partido o rival de entidad en concreto, en este caso la visita del Atlético de Madrid a Riazor. 

