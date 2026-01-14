Mulattieri y Eddahchouri, durante el partido contra Las Palmas Fernando Fernández

Entre los juegos infantiles hay uno muy popular llamado las "sillas musicales" en el que los niños y niñas bailan alrededor de las mismas, aunque hay una menos que el número de participantes. Cuando la música cesa tienen que sentarse. Cada vez se va quitando una silla, por lo que hay que estar rápido para aposentarse. A medida que se eliminan sillas es más complicado, porque las opciones de tener sitio se reducen. Al final solo quedan dos jugadores y una única silla. Algo parecido le pasa al Deportivo, pero en el baile de sillas al que juegan Eddahchouri, Mulattieri y Stoichkov, y al que se ha apuntado a última hora el fabrilista Bil Nsongo, hay un solo puesto, pero nadie termina de encontrar acomodo, ni continuidad. Ninguno de los tres atacantes ha sumado ni la mitad de los minutos totales disputados tras la conclusión de esta primera vuelta.

El que más minutos acumula en sus piernas es Eddahchouri, con 855 en total. También es el que más partidos ha disputado (20) aunque solo nueve como titular y sigue ostentando el título de pichichi de los blanquiazules, con ocho dianas, aunque su último gol fue el 29 de noviembre, en el triunfo ante el Albacete (0-2). Le sigue Stoichkov, con 804 minutos, 18 duelos y siete siendo de la partida. Y es que en cinco de los últimos seis partidos fue titular y la principal referencia ofensiva de los herculinos. El de San Roque precisamente marcó como el neerlandés en la victoria en el Belmonte y su otra diana la había rubricado en la jornada anterior en el triunfo ante el Ceuta en Riazor (2-1).

Desde entonces no ha vuelto a ver puerta y precisamente, ante Las Palmas, falló una ocasión muy clara, tras asistencia de Yeremay. El tercero en discordia es Samuele Mulattieri, que lleva 644 minutos en 14 encuentros, pero solo siete como titular y un gol, el que marcó en su debut con el Leganés, el 1 de septiembre (2-2). Un choque en el que también provocó un penalti. Pero después de aquel esperanzador estreno, que le hizo ostentar un puesto en el once, las cosas se han ido torciendo para el atacante de La Spezia.

Cinco veces en esta campaña llevaba sin tener minutos, tras los duelos ante Albacete, Zaragoza y Cultural Leonesa (aunque en estos dos casos por molestias en un aductor). Antes del Cádiz, la última vez que se había quedado inédito antes había sido contra el Andorra. Pero, contra Las Palmas, en el primer partido del año, recuperó la sonrisa. Lo hizo saliendo desde el banquillo, en el minuto 82.

Se le vio, como era de esperar, falto de ritmo y en una ocasión que tuvo en el área para encarar no llegó a terminar jugada. Su vuelta al campo constató con la pérdida de minutos de Bil Nsongo, que lo había adelantado en pasados compromisos ligueros. Acumula 33 minutos y dos choques en el torneo doméstico, ambos como suplente. Hasta el encuentro del pasado fin de semana en el Gran Canaria, el delantero camerunés había adelantado al transalpino. Fue la opción de Hidalgo para refrescar el ataque contra el Cádiz, premio a sendas buenas actuaciones en Copa del Rey (ante Sabadell y Mallorca) y tuvo sus opciones de marcar ante los gaditanos.

Los elegidos en la Copa

En el pasado encuentro contra el Atlético de Madrid, presumiblemente pensando en la liga, Hidalgo le dio una vuelta al ataque y optó por alinear como delantero a Eddahchouri, dejó a Mulattieri y Bil en el banquillo y dio descanso a Stoichkov. Una elección que puede arrojar luz sobre cuál puede ser el elegido de cara a armar el ataque de cara al encuentro contra el Almería, el segundo seguido a domicilio, este sábado a partir de las 21 horas.

A la espera de cómo trascurra la semana de trabajo, pero con varias pistas a que apuntan a que Stoichkov puede ser el elegido, la realidad es que los blanquiazules cuentan en los últimos tiempos con la pólvora mojada en el último tercio del campo. Pero ante los problemas arriba del Dépor, con su pólvora mojada. En la actual dinámica, de cinco partidos sin ganar en el torneo doméstico (tres derrotas y dos empates), el equipo coruñés solo ha marcado cuatro goles. Asimismo, se ha pasado el testigo de las dianas, en muchos casos, a jugadores menos habituales como Villares, que marcó de forma consecutiva ante Cádiz y Las Palmas. Los otros dos tantos los firmaron Yeremay y Mella, futbolistas de perfil ofensivo, que asumieron el papel goleador del equipo en los últimos compromisos.

Con todavía por delante dos sesiones, la del jueves y de la viernes no sería de extrañar que el míster optase por agitar el ataque, tratando de reencontrarse con ese torrente ofensivo del que presumía el Dépor en los primeros compases de la campaña.