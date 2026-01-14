Altimira: "Me quedo con que en varias fases del juego les hemos incomodado"

Altimira, durante el Dépor-Atlético de Copa Patricia G. Fraga

Adrià Altimira confirmó lo bien que ha arrancado su etapa en el Deportivo y fue uno de los más destacados del cuadro coruñés también en el duelo copero frente al Atlético, al que plantaron cara hasta el final. Es el aspecto que subrayó el lateral derecho en rueda de prensa tras el encuentro.

Sensación agridulce: “Este partido hay que salir contentos, felicitar a todo el equipo por el trabajo de hoy. Dar las gracias a la afición. Me quedo con lo positivo, que es la intensidad y el ritmo que le hemos puesto al partido. Se nos ha ido por una acción individual a balón parado, pero me quedo con eso y con el apoyo de la afición, que es muy importante”.

Un rival de Champions: “Sabíamos que el Atlético iba a ser superior a nosotros en varias fases del juego, pero por momentos hemos tenido nosotros el balón y nuestras ocasiones y creo que en varias fases del juego les hemos incomodado y me quedo con eso. Creo que ha sido un gran trabajo de todo el equipo”.

Estado físico: “Con el Villarreal iba falto de minutos, pero el día a día con el Villarreal, cada día trabajando, al final hice mi trabajo. En estos primeros partidos, el físico es algo que se va cogiendo, pero cada vez me voy encontrando mejor. Hoy también era importante sumar más minutos y eso me va a ayudar a encontrarme cada vez mejor”.