Altimira: "Me quedo con que en varias fases del juego les hemos incomodado"

"Ha sido un gran trabajo de todo el equipo", subraya el lateral derecho

Israel Zautúa
Israel Zautúa
14/01/2026 08:35
Altimira, durante el Dépor-Atlético de Copa
Altimira, durante el Dépor-Atlético de Copa
Patricia G. Fraga
Adrià Altimira confirmó lo bien que ha arrancado su etapa en el Deportivo y fue uno de los más destacados del cuadro coruñés también en el duelo copero frente al Atlético, al que plantaron cara hasta el final. Es el aspecto que subrayó el lateral derecho en rueda de prensa tras el encuentro.

Sensación agridulce: “Este partido hay que salir contentos, felicitar a todo el equipo por el trabajo de hoy. Dar las gracias a la afición. Me quedo con lo positivo, que es la intensidad y el ritmo que le hemos puesto al partido. Se nos ha ido por una acción individual a balón parado, pero me quedo con eso y con el apoyo de la afición, que es muy importante”.

Un rival de Champions: “Sabíamos que el Atlético iba a ser superior a nosotros en varias fases del juego, pero por momentos hemos tenido nosotros el balón y nuestras ocasiones y creo que en varias fases del juego les hemos incomodado y me quedo con eso. Creo que ha sido un gran trabajo de todo el equipo”.

Estado físico: “Con el Villarreal iba falto de minutos, pero el día a día con el Villarreal, cada día trabajando, al final hice mi trabajo. En estos primeros partidos, el físico es algo que se va cogiendo, pero cada vez me voy encontrando mejor. Hoy también era importante sumar más minutos y eso me va a ayudar a encontrarme cada vez mejor”.

Antonio Hidalgo, en el banquillo durante el choque contra el Atlético

Hidalgo: "Con esta intensidad es complicado ganarnos"

