A falta de Riki, Noé levanta la mano y pide paso

Noé Carrillo en el partido contra el Atlético QUINTANA

Mientras el Deportivo trabaja para acelerar la llegada de Riki a A Coruña lo antes posible, en Abegondo hay una alternativa que continúa llamando a la puerta y reclamando protagonismo a través de minutos de mucha calidad. En la eliminatoria ante el Atlético de Madrid de este martes en Riazor, Noé Carillo volvió a jugar con el primer equipo y firmó una actuación que, a pesar de tener el listón muy alto tras su hazaña ante el Mallorca, no dejó indiferente a nadie.

Hace apenas unos días, el club coruñés cerró el fichaje de un futbolista que tenía en su agenda desde hace mucho tiempo: Riki Rodríguez. Buscaban un ‘8’ que les convenciera y el mediocentro del Albacete encaja a la perfección en ese perfil. A pesar de asegurarse su presencia en Riazor durante las dos próximas temporadas, todavía no se sabe si el club manchego, de donde es capitán y titular indiscutible, le permitirá salir en este mercado de invierno o tendrá que esperar a verano para vestir la camiseta blanquiazul. Pero, en el caso de que sea así, Noé Carillo se encargó de volver a demostrar que él puede estar a la altura de la situación.

Noé Carrillo, el "diferente" de Abegondo al que las lesiones no han podido marchitar Más información

A sus 19 años, el mediocentro de Teo es un producto de la cantera deportivista. Llegó muy joven a Abegondo desde el CD Conxo Santiago en 2019 y ha ido ascendiendo etapas hasta consolidarse en el Fabril. Su buen rendimiento provocó que el Deportivo quisiera renovarle hasta 2027, con opción a una campaña más, como una clara muestra de confianza en su proyección y potencial.

Primeros pasos

La llegada de Noé al primer equipo deportivista se tuvo que retrasar por culpa de una lesión. Tres semanas antes de la primera ronda de Copa del Rey, en la que el Deportivo se medía a la UD Sámano, el canterano sufrió un esguince bastante fuerte en la cita del Fabril ante el Langreo en Abegondo, el cual le apartó de los terrenos de juego durante casi dos meses. El 11 de diciembre se le volvió a ver en un entrenamiento a las órdenes de Antonio Hidalgo y unos días después por fin llegó su debut con gol, ante el Mallorca en los dieciseisavos de final del torneo del K.O.

"Noé lleva tiempo buscando esta oportunidad y estoy muy contento por él. Ellos se lo ganan y seguiremos contando con la cantera", afirmó Antonio Hidalgo en la rueda de prensa posterior a la victoria ante el conjunto balear. Y así fue. Tras su inmejorable debut, fue convocado para el duelo ante el Andorra, pero no llegó a saltar al campo, y continuó compitiendo con el Fabril en Segunda RFEF. Hasta que llegó la noche de este martes en la que el Deportivo tenía una nueva cita copera.

Antonio Hidalgo le dio esta vez más tiempo que en la anterior ronda. Ingresó en el verde en el minuto 66 y volvió a dejar grandes sensaciones sobre el césped. En un contexto tan exigente y con un Atlético replegado atrás y encargado de defender el resultado, se mostró seguro con balón y completó el cien por cien de los pases (fueron 16) que intentó, la gran mayoría de ellos en campo rival, mostrando criterio y seguridad en la circulación.

Mientras el club sigue con atención a la llegada de Riki para reforzar el centro del campo, Noé se ha encargado de demostrar que está listo para dar el salto y aprovechar cualquier oportunidad que se le presente. No solo por su talento, sino también por el contexto de la plantilla, donde más allá de Villares y José Ángel no hay demasiadas alternativas que hayan demostrado fiabilidad en el centro del campo. A Rubén López ya le ha ganado terreno, y el único escalón pendiente sería Charlie Patiño, que ante el Atlético firmó un partido discreto.

En ese escenario, Noé aporta justo lo que al Dépor le falta en determinados momentos: dinamismo, verticalidad y ritmo. Las dos veces que participó hasta el momento con el Deportivo fue ante dos conjuntos de Primera División, pero no le ha pesado ni el escenario ni el rival. Mostró descaro y personalidad, hasta el punto de que nadie diría que hasta el momento no ha disputado ningún minuto en Segunda. Un futbolista con calidad para construir a futuro que puede ser un gran relevo para Mario en segundas partes y ayudar cuando el Dépor necesita ir a por el partido o sumar un centrocampista más. Todavía está en pleno proceso de consolidación, pero el talento está ahí, y ahora el reto es saber acompañarlo.