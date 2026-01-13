Simeone, durante el partido contra el Dépor Patricia G. Fraga

El entrenador del Atlético, el Cholo Simeone, analizó la victoria de su equipo ante el Deportivo (0-1) en los octavos de final de la Copa del Rey

Griezmann: Como hizo el gol la crítica es positiva, no lo saque a él y dejé a Julián. Entendía que estaba más cerca de poder asistir en el tramo final y metió un golazo en la puerta del área. Son jugadores diferenciales y sigue teniendo esa magia que lo alimenta y le da la ilusión de competir y de ayudar al equipo.

Prácticos: Sabíamos el partido que teníamos por delante, ante un rival que está compitiendo bien en su categoría, con personalidad, buen contragolpe, que en su casa se hace fuerte porque es valiente. Lo llevamos bien el primer tiempo, pudimos resolver mejor alguna jugada, hasta que llegó el gol, Luego ellos tuvieron algún ataque posicional, contragolpes nuestros que no resolvimos bien... Teníamos la necesidad de estar en cuartos y con la ilusión de seguir compitiendo.

Fallando muchas ocasiones: Me preocuparía si no generásemos, pero el equipo las genera. Necesitamos elevar la parte ofensiva y seguro que volveremos a tener esa buena cantidad de goles que hemos generado en esos últimos años, porque el equipo genera.

Así fue: Octavos de final de la Copa del Rey: Deportivo-Atlético (0-1) Un Dépor valiente vende cara la derrota ante los rojiblancos Más información

¿La Copa ilusiona?: La gran ilusión es estar en el Atlético, jugar con esta camiseta y cada torneo con el mismo espíritu para llegar lo más lejos posible.