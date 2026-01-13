Los diez sorbos de la Copa a partido único en Riazor

De izquierda a derecha, Laure, Ayoze, Juan Domínguez, Dani Mallo y David García saltan al césped de Riazor antes del Dépor-Girona (5-1) de la segunda ronda de la Copa 2011-12 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Deportivo afronta esta noche su undécima eliminatoria copera a partido único como local. No han sido santo de la devoción del fútbol español los cruces al estilo de la FA Cup. Aun así, al Deportivo le ha dado tiempo de disputar 37 eliminatorias a un encuentro de las 213 que ha protagonizado a lo largo de la historia en la Copa de España.

La decena de precedentes en Riazor sonríe a los blanquiazules. El Deportivo logró el pasaporte a la siguiente ronda en 6 ocasiones, mientras que en las 4 restantes resultó eliminado. Esta es la crónica de las diez eliminatorias de Copa que el Deportivo protagonizó a partido único como local.

1. Paseiro liquida a Osasuna (5-2)

La quinta ronda del torneo de la temporada 1947-48 enfrenta al Deportivo con Osasuna, cuando la Copa todavía se celebra a la conclusión de la Liga. Los blanquiazules acaban de lograr su tercer ascenso a Primera División, mientras que el cuadro pamplonica es campeón del grupo 3 de Tercera –el tercer nivel, dividido en ocho grupos–, pero Racing de Santander y Salamanca cortan su camino hacia la categoría de plata en la fase intermedia de ascenso.

El conjunto navarro vende cara su derrota. Carísima. Empata hasta en dos ocasiones, con tantos de Gorraiz (m.71) y Villita (m.75), los goles blanquiazules de Paseiro (m.56) y Polo (m.72). El partido llega a la prórroga, en la que Paseiro, el ariete sadense, se erige en el héroe deportivista. Sus tantos (m.91 y m.110) completan el hat-trick y, junto a otro de Guimeráns (m.99), dan la victoria (5-2) y a los pupilos de Luis Urquiri el pase a sexta ronda, en la que una semana después sucumben frente al Real Oviedo en Buenavista (4-1).

2. Un derbi que dura un cuarto de hora (3-0)

La Copa trae un derbi de las Rías Altas a Riazor como regalo de año nuevo. El 2 de enero de 1949, el Deportivo se enfrenta al Racing de Ferrol en la cuarta ronda del torneo del KO. Los blanquiazules ocupan la décima plaza (de 14 equipos) en Primera después de jugarse la primera jornada de la segunda vuelta. A esas mismas alturas, el conjunto verde es colista de la categoría de plata.

El once dirigido por Gabriel Andonegui desarbola al cuadro ferrolano en el primer cuarto de hora. Tres goles antes del minuto 15, obra de Juanete (m.2 y m.14) y Carlitos Calvo (m.6) finiquitan la eliminatoria por la vía rápida y establecen el resultado definitivo (3-0). En las filas racinguistas forman tres jugadores que ya han pasado por el Deportivo: Portugués, Oliveros y Sebastián Polo.

3. Demasiado Valencia para el Dépor (0-1)

Uno de los tradicionales verdugos coperos –5 eliminaciones en los 5 primeros cruces, aunque 3 éxitos blanquiazules en los 3 últimos– es el Valencia. Coruñeses y valencianos se vieron las caras por tercera vez el 24 de abril de 1949, una semana después de finalizar la Liga, en unos atípicos octavos de final. Algunas eliminatorias tuvieron ida y vuelta e incluso partido de desempate. Pero esta y otras cuatro se definieron a partido único. El Deportivo-Valencia, además, se habría repetido dos días después, también en Riazor, en caso de haber finalizado en empate.

No fue así porque un tempranero tanto de Seguí (m.9) bastó a los chés para llevarse el triunfo. La diferencia era importante entre ambas escuadras. El Valencia acaba de proclamarse subcampeón de Liga, mientras que el Deportivo salva la categoría en la última jornada, con un triunfo en Tarragona (1-4), para concluir en el décimo puesto de 14 equipos. El plantel de Jacinto Quincoces ya había ganado ambos encuentros de Liga: 1-2 en Riazor y 7-1 en Mestalla. Por cierto, ese Valencia acaba conquistando la Copa, la segunda de su historia, gracias a un solitario gol de Epi en la final ante el Athletic.

4. Lassad juega al póker con el Girona (5-1)

Los cruces a un solo duelo desaparecieron durante muchos años y, aunque regresan en los años 80, el Deportivo no vuelve a afrontar uno como local hasta 62 años después. Es en la segunda ronda del curso 2011-12, el 7 de septiembre, con el Girona como rival. El Deportivo acaba de descender a Segunda después de 20 años consecutivos en Primera, mientras que el cuadro catalán cumple su cuarta campaña consecutiva en Segunda tras ser undécimo la anterior.

Lassad marca uno de sus cuatro goles al Girona en la eliminatoria a partido único de la Copa del Rey 2011-12 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Dépor arrolla al equipo rojiblanco y convierte en una pesadilla el regreso de Dani Mallo a Riazor. El portero cambrés encaja cinco goles, cuatro de ellos obra de Lassad Nouioui. El franco-tunecino logra el empate (m.10) porque Dani Nieto adelanta al Girona (m.3). El espigado delantero firma después un hat-trick en 8 minutos: hace el 2-1 en el 65, el 3-1 en el 70 y el 4-1 en el 73. El portugués Diogo Salomao cierra el marcador (m.79) y el pase de los blanquiazules a tercera ronda.

5. Victoria moral ante el Alcoyano (2-1)

El Deportivo de José Luis Oltra tuvo la oportunidad de jugar como local también aquella tercera eliminatoria, frente al Alcoyano, recién ascendido a Segunda después de 43 años de ausencia.

El encuentro tiene lugar el 12 de octubre de 2011. Los blanquiazules se imponen por 2-0, gracias a los tantos de Juan Domínguez (m.32) y Riki (m.66). Gato recorta distancias (m.72) y el Dépor aguanta panza arriba su ventaja en los minutos finales. En las filas alicantinas forma en el centro de la defensa Fernando Martín, el entrenador del Valencia B femenino fallecido trágicamente hace unas semanas en un naufragio en Indonesia.

6. Héctor deja en la cuneta al Ejido (1-0)

Un solitario gol de Héctor Hernández (m.13) da la victoria al Deportivo frente al Polideportivo Ejido 2012 en su primera cita copera tras el descenso a Segunda B, el 17 de diciembre de 2020. El cuadro almeriense también compite en aquel curso 2020-21 en la categoría de bronce, en su caso recién ascendido de Tercera División.

La expulsión de Borja Granero (m.33) complica el panorama para el equipo de Fernando Vázquez, que recupera la igualdad numérica con la segunda amarilla al visitante Javi Rosa (m.50). El conjunto blanquiazul accede a la segunda eliminatoria, en la que tiene la oportunidad de volver a ser local en el municipal herculino.

7. Mucha igualdad para dos categorías (0-1)

El Deportivo da la cara en el primer enfrentamiento copero de su historia con una categoría de por medio. Los blanquiazules de Segunda B reciben en Riazor al Alavés, el 6 de enero de 2021, cuando los vitorianos ocupan la decimosexta posición de Primera y los coruñeses están dos peldaños por debajo, en la segunda plaza del grupo 1 de Segunda B.

Luis Rioja (m.74) decide una eliminatoria que el Dépor, con Valín, Keko Gontán, Manu Mosquera, Beauvue y Lara en el once inicial y Barba saliendo desde el banquillo, pelea hasta el último minuto. Diez días después, el Alavés cae estrepitosamente en la tercera ronda, en campo del Almería (5-0).

8. Kike y Budimir ponen fin al sueño de Doncel (1-2)

Un poco menos de doce meses después, pero en la misma eliminatoria, el sorteo empareja al Dépor con Osasuna, también con una categoría entre medias. Los coruñeses lideran el grupo 1 de Primera RFEF, mientras que los navarros ocupan la undécima plaza de Primera División.

El partido se celebra el 16 de diciembre de 2021. El Dépor sueña gracias a Carlos Doncel, que adelanta a los blanquiazules con un golazo de libre directo (m.22). Dos delanteros que siguen goleando en Primera, Kike García (m.45+3) y Ante Budimir (m.63), elevan la lógica al marcador de Riazor.

9. Abegondo da la cara ante el Tenerife (2-3)

La segunda ronda copera trae en su versión 2023-24 un rival de Segunda para un Dépor por cuarta campaña consecutiva en el barro de la Primera RFEF. El Tenerife visita Riazor el 6 de diciembre de 2023 desde una cómoda novena plaza de Segunda División, casi en el ecuador del campeonato. Los coruñeses aún no han echado a volar. Son décimos después de 15 jornadas en el grupo 1 de la tercera categoría.

Mella se dispone a marcar el 1-0 ante el Tenerife en la eliminatoria de la Copa del Rey 2023-24 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

La visita del cuadro chicharrero llega tras el balsámico y agónico triunfo en el Johan Cruyff ante el Barça Atlètic que salva el cuello de Imanol Idiakez. El técnico vasco da la titularidad a los canteranos Dani Barcia, Rubén López y David Mella y, además, a suplentes habituales como Valcarce o Cayarga. Riazor explota con el gol de Mella (m.10), pero Nacho enfría los ánimos (m.60) y el choque se va a la prórroga. La locura del tiempo extra la abre Álvaro Romero (m.101), la continúa otro canterano deportivista en su debut, Kevin Sánchez, que pone el 2-2 (m.106), pero Sergio González (m.120+2) impide que el pase se juegue en los penaltis.

10. Noé quema el meigallo balear (1-0)

El penúltimo bombo copero le ofrece al Deportivo la oportunidad de vengar la afrenta de la noche de San Juan de 2019. Después de eliminar al Sámano y al Sabadell, los blanquiazules reciben al Mallorca en los dieciseisavos de final.

Riazor vibra como hace tiempo, pese a que la afluencia no supera los 18.000 aficionados al jugarse el martes 16 de diciembre de 2025 a las siete de la tarde. Pero hay ganas de revancha. Los jugadores también lo saben y, pese a que Antonio Hidalgo da la titularidad a varios suplentes, el Dépor, segundo de Segunda tras 18 jornadas, da buena cuenta de un Mallorca que se sitúa en la decimocuarta posición de Primera, merced a un tanto de Noé Carrillo solo seis minutos después de debutar como blanquiazul.