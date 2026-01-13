Mi cuenta

Deportivo - Atlético

La previa | Un paréntesis para volver a ilusionar

El Deportivo recibe al Atlético de Madrid en Riazor (21.00 horas) en busca del pase a cuartos de final de la Copa del Rey.

Jorge Lema
Jorge Lema
13/01/2026 04:10
Zakaria Eddahchouri, celebrando su gol ante el Granada
Zakaria Eddahchouri, celebrando su gol ante el Granada
Fernando Fernández
Apuntan siempre entrenadores y jugadores, lo crean de verdad o simplemente por pose, que lo mejor del fútbol es que te brinda oportunidades de resarcirte con partidos cada pocos días. Si esa cita son unos octavos de final de Copa del Rey a partido único, para tratar de batir a uno de los grandes del fútbol español en Riazor, al menos para el Dépor la mesa está servida con la opción de redimirse a lo grande.

Afronta esta noche el cuadro blanquiazul un paréntesis más que necesario. Un oasis para volver a ilusionarse después de que en el último mes se le haya atragantado el día a día. La rutina de la Segunda ha marchitado a un grupo que no sabe lo que es ganar desde que terminó noviembre y continúa buscando una identidad a la que agarrarse de cara al tramo decisivo de campaña.

Y cuando se habla de identidad y Deportivo, la mezcla lleva inevitablemente a pensar en Riazor. El estadio herculino recibe a uno de los grandes del fútbol español después muchos años en el barro. Pero a diferencia de lo que sucede en la mayoría de escenarios del panorama copero nacional, la parroquia blanquiazul no acudirá a la cita con ansias de admiración, sino con el convencimiento de que, igual que antaño, el césped coruñés verá claudicar a otro gigante. Se espera ambientazo esta noche, con una afición entregada que desafiará una meteorología desapacible y los siempre amables horarios para los espectadores.

Mario Soriano, con el Atlético frente al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil 2020-21

Mario Soriano, el niño que dejó el Atlético y se reencuentra como un jugador importante de Segunda División

Más información

Es por eso que Antonio Hidalgo debe jugar bien sus cartas. Lo entendió el técnico ya ante el Mallorca, cuando redujo las habituales rotaciones para presentar un once más titular de lo esperado. Los minutos en las piernas pesan menos cuando los focos brillan al máximo y salvo los futbolistas que terminaron más fatigados la visita a Canarias, como fue el caso de Diego Villares, es probable que la alineación no diste mucho de la que se vio el pasado sábado o de la que se verá el próximo en Almería. Falta saber cómo el preparador deportivista gestiona una cita tan especial para Mario Soriano y también cuanta cancha le da a Bil Nsongo y Noé Carrillo, principales artífices de que el encuentro de hoy sea posible tras su irrupción en la anterior ronda del KO.

Un rival con urgencias

Descabalgado en Liga, donde tiene más cerca la amenaza del quinto puesto que el liderato, tras caer en la Supercopa frente al Madrid más accesible de los últimos años y sin poder poner todos los huevos en la cesta de la Champions, la Copa se le presenta a Simeone y los suyos como la vía más probable para mantener su status privilegiado en la élite nacional e internacional. No se trata únicamente de buscar un título, sino de asegurarse los ingresos del espectáculo anual que la RFEF monta en Arabia, Qatar... o en cualquier lugar que esté dispuesto a poner dinero para comprar uno de sus trofeos.

Es por eso que a medias entre el convencimiento y también la necesidad de una plantilla a la que los problemas físicos han mermado desde principio de temporada, el Cholo presentará un equipo que no debería poder poner excusas a la hora de enfrentarse a un rival de Segunda. Desde la última eliminatoria ante el Atlético Baleares, el técnico argentino ha perdido fondo de armario con las salidas de Javi Galán y Carlos Martín, ese delantero que dio calabazas al Dépor en verano para esperar a un Primera y se ha salido con la suya tras estrenarse ya con el Rayo hace unos días. Griezmann, un viejo verdugo blanquiazul, liderará una segunda unidad colchonera que buscará apagar una caldera de Riazor que rugirá con la fuerza de las grandes citas.

Alineaciones probables para el Deportivo-Atlético de octavos de Copa
Alineaciones probables para el Deportivo-Atlético de octavos de Copa
