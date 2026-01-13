Antonio Hidalgo, en el banquillo durante el choque contra el Atlético Patricia G.Fraga

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, analizó la derrota contra el Atlético de Madrid (0-1) en los octavos de final de la Copa del Rey, tras un partido igualado que decidió un gran gol de falta botado por Griezmann.

Nivel del equipo: "Contento y orgulloso de mis jugadores, con un esfuerzo físico y técnico muy alto, ante un rival que ha venido con todo lo que tiene. Le plantamos cara hasta el último segundo. Es una suerte vivir este tipo de ambientes, les agradezco que nos empujen así, porque cuando lo hacen somos muy poderosos. Contento por el trabajo, pero siempre te queda ese punto de la derrota".

La ganancia de un partido así: "Hemos conectado muy bien, el estadio, es lo que reclama, ese esfuerzo y creo que hemos estado de diez. Hemos competido a un gran nivel, pudimos hacer ese gol que nos metiese en el partido y hemos sabido leer lo que este necesitaba, ese nivel competitivo es el que hay que mostrar para centrarnos en la Liga".

Mostrar esa misma imagen en la liga: "Al final tratamos de preparar todos los partidos de la misma manera. Cuando te enfrentas a un rival de más categoría se dan cosas por supuestas: que el rival tendrá más el balón, que te tendrás que juntar más. Luego está el plus del estadio, eso nos ayuda a competir también de la mejor manera. En los últimos partidos hemos tenido tramos de esa intensidad y eso nos pone en un punto de partida de que con esta intensidad es complicado ganarnos".

Así fue: Octavos de final de la Copa del Rey: Deportivo-Atlético (0-1) Un Dépor valiente vende cara la derrota ante los rojiblancos Más información

Presión del Dépor de tener que subir, inferior hoy: "Hay que saber que convivir con eso, la exigencia interna y externa es grande. Saber convivir con la presión del club y de la ciudad".

Quagliata y Altimira: "Han estado a un gran nivel, con las situaciones de Ximo y Escu teníamos que tratar de darles minutos. A Alti en esa primera línea de creación nos da mucho".

Barcia y Noubi: "Son jugadores que cuando están muy concentrados demuestran que tienen un gran nivel. La concentración de vivir el partido, quizá este tipo de partidos te llevan eso. Tanto a él como a Lucas les tenemos que hacer ver que esa es la situación, pero es algo en lo que incidimos mucho".

Mulattieri: "Mula debe entender lo que le pedimos con y sin balón. Es poderoso en la última línea, las conducciones que hace para salir de presiones, ha salido con buenos minutos. También ‘Zaka’ nos dio codas con balón, hemos podido repetir sobreesfuerzos en la presión y estamos trabajando con todos los jugadores en esa parcela".